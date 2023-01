Jens Peter Paul war Zeitungsredakteur, Politischer Korrespondent für den Hessischen Rundfunk in Bonn und Berlin, und ist seit 2004 TV-Produzent in Berlin. Er promovierte zur Entstehungsgeschichte des Euro: Bilanz einer gescheiterten Kommunikation.

Sie sind selten, aber es gibt sie: Texte, die sich von selbst schreiben. Also fast. Keine mühsame Recherche, kein stundenlanges Feilen an Sätzen, die einerseits sachlich korrekt und rechtlich unangreifbar sein sollen, zugleich aber noch lesbar bleiben müssen. Dieser Beitrag hier ist ein solcher.

Man schaue in ein beliebiges Nachrichtenportal, studiere noch das eine oder andere sogenannte Soziale Medium und schmecke das Ganze zuletzt ab mit ein wenig ratlosem Gestammel führender Klimaschützer und Anti-Rassismus-Kämpfer aus Tagesschau und Heute-Journal sowie einer dicken Prise Sarkasmus – fertig ist eine kleine und dabei zugleich auch total witzig wie Böhmermann seiende Chronik der ersten zwei Wochen des neuen Jahres, die es in dieser für gewisse Kreise niederschmetternden Zusammensetzung nur selten gibt. Obwohl Deutschland ja nun wirklich dank der Fehlleistungen der Ära Merkel („Gigantischer Aufwand – miserables Ergebnis“) einiges gewohnt ist.

Dass diese Aufzählung niemals vollständig sein kann, vielmehr stündlich ergänzt werden müsste, bitten wir zu entschuldigen – es liegt in der unerbittlichen Natur der Sache. Es geht ja immer noch verbohrter, irrationaler und dilettantischer. Als erste Jahresauftaktbilanz möge es aber genügen. Voilà.

Neidisch schaut Olaf Scholz nach Thüringen

Wäre es nicht endlich Zeit für eine schwarze Verteidigungsministerin? Neidisch schaut die SPD auf den Coup der Grünen in Thüringen: Zwingt zeternden weißen Mann raus und fröhliche BiPOC-Frau rein. Expertise und Führungserfahrung sind in einem Innenministerium nicht nur nicht erforderlich, sondern ausdrücklich unerwünscht, schaffen sie doch Distanz zur Arbeitsebene und hemmen den „Zugang zu den Menschen“.

Ist der Kandidatin der politische Betrieb zugleich ein Buch mit sieben Siegeln, weiteres wichtiges Auswahlkriterium der Erfurter Grünen, erkennt sie zum Beispiel nicht einmal Jürgen Trittin (1,96 Meter), wenn er direkt vor ihr steht, auch nicht spätestens an der Stimme oder seinem herablassenden Blick: Um so besser! Dazu noch eine gesunde Distanz von klein auf zu toxischen Phallussymbolen wie Raketen und Panzern – fertig ist die neue Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt.

Olaf Scholz lässt bereits historische Fotos der Blockaden von Mutlangen und Büchel auf geeignete Persönlichkeiten scannen. Die Bundeswehr wird begeistert sein und NATO und Ukraine erst recht. Jetzt noch Saskia Esken als neue Innenministerin und der kleine Missgriff mit Christine Lambrecht ist spätestens an Weiberfastnacht (16. Februar) vergessen.

Ein Lied sagt mehr als tausend Worte

Soeben hat das Heeresmusikkorps für den Kleinen Zapfenstreich anlässlich der Entlassung der Ministerin mit den Proben für folgende Stücke begonnen:

„Girls just wanna have fun“,

„She works hard for the money“,

„Westerland“.

(Exklusivmeldung eines laut Porträtfoto schwarzen Katers auf Twitter)

Wellen der Erleichterung

Im Ernst: Ein nicht völlig merkbefreiter Bundeskanzler würde aus seinem ohne Not angerichteten Quotendesaster nach 13 Monaten gaaanz langsam etwas lernen und Ex-MdB Fritz Felgentreu in Neukölln anrufen. Vielleicht würde der sogar abnehmen.

Felgentreu ist Reserveoffizier im Rang eines Hauptmanns, war im Verteidigungsausschuss für die Attraktivität der Bundeswehr als Arbeitgeberin zuständig und kümmerte sich bereits um die Verpflichtungen Deutschlands gegenüber der NATO mit Fokus auf Osteuropa, speziell Ukraine, Georgien und Moldau, als von Krieg noch keine Rede war.

Als die SPD-Fraktion im Dezember 2020 den Einsatz bewaffneter Drohnen ablehnte, sagte Felgentreu: Danke, es genügt, das war es, legte sein Amt als verteidigungspolitischer Sprecher nieder und verzichtete auf eine erneute Kandidatur für den Bundestag, um heute wieder als Lehrer zu arbeiten.

Sicher: So viel klassische Bildung, Sachkompetenz und Haltung muss in den Ohren eines 24/7 um die Befindlichkeit des Herrn Putin besorgten Fraktionschefs Rolf Mützenich ganz schrecklich klingen, aber vielleicht könnte der Regierungschef ausnahmsweise einmal ein Auge zudrücken und im Interesse Deutschlands und Europas eine vernünftige und auch international nachvollziehbare Personalentscheidung treffen. Die Wellen der Erleichterung schlügen bis Washington.

Eine Gesundheitsministerin wird sich finden

Unter Umständen hat ja auch Karl Lauterbach nach Lambrechts Vorbild endlich ein Einsehen und widmet sich demnächst wieder ganztägig der universitären High-End-Forschung, wo er schmerzhaft vermisst wird. Eine Frau, die es als Ministerin besser könnte als er, fände sich allemal.

Schlechte Konversion, gute Konversion

Helmut Metzner braucht dringend mehr Geld für seine Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die sich seit 2011 um die Akzeptanz von Menschen mit einer nicht-heterosexuellen Orientierung bemüht. Andernfalls werde die „aufklärende Öffentlichkeitsarbeit“ seines Hauses leiden. Diese sei aber im Gegenteil auszubauen, denn es drohe die Gefahr, dass Eltern und Fürsorgeberechtigte auch in Zukunft nicht bestraft werden können, sollten sie eine angebliche selbsterkannte Transgender-Identität ihres Kindes in Frage stellen.

Nach Paragraf 5 Absatz 2 des Gesetzes zum Schutz vor Konversionsbehandlungen droht jedem eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe, der Behandlungen durchführt, „die auf die Veränderung oder Unterdrückung der sexuellen Orientierung oder der selbstempfundenen geschlechtlichen Identität gerichtet sind (Konversionsbehandlung)“.

Aber: „Absatz 1 ist nicht auf Personen anzuwenden, die als Fürsorge- oder Erziehungsberechtigte handeln, sofern sie durch die Tat nicht ihre Fürsorge- oder Erziehungspflicht gröblich verletzen.“

Diese derzeit noch gültigen „Strafausnahmen“ hält der Chef der staatlichen Stiftung für einen Skandal, der von der Bundesregierung jetzt dringend mittels des „Aktionsplan Queer“ korrigiert werden müsse.

Operationen und Hormongaben, die darauf gerichtet sind, „die selbstempfundene geschlechtliche Identität einer Person zum Ausdruck zu bringen oder dem Wunsch einer Person nach einem eher männlichen oder eher weiblichen körperlichen Erscheinungsbild zu entsprechen“, gelten demgegenüber – was der Laie verblüffend finden könnte – heute bereits ausdrücklich nicht als Konversionsbehandlungen, obwohl schwerere Eingriffe kaum denkbar sind.

Fazit: Nicht rückgängig zu machendes Umbasteln des Kindes ist erlaubt, während psychotherapeutische Betreuung und Behandlung des Kindes oder auch nur gutes Zureden vor einer nur zu oft voreiligen Umoperation und/oder hormonellen Neuprogrammierung Eltern in Zukunft bis zu einem Jahr Gefängnis einbringen soll.

Dass das allen Ernstes Gesetz wird, darf selbst bei dieser Bundesregierung wenigstens im Moment noch als unwahrscheinlich gelten. Für die Magnus-Hirschfeld-Stiftung gilt die einstweilige Ablehnung einer wahnwitzigen Forderung dagegen als Rückschritt und Niederlage.

Wer darf in die Frauensauna?

Überhaupt hapert es an queerem Elan in Teilen der Bundesregierung seit Jahresbeginn heftig. Wir wissen nicht, was den Bundesminister der Justiz veranlasste, über Nacht sein Herz für weibliche Frauen mit und ohne Menstruationshintergrund, aber garantiert ohne unverändert typisch männliche Merkmale zu entdecken. Wir ahnen lediglich, dass Marco Buschmann auf den letzten Drücker die Gefahr erkannte, die seiner Partei aus einer verheerenden, nur scheinbar modernen, in Wirklichkeit aber heillos reaktionären Gesellschaftspolitik erwächst.

Vielleicht hat ihm Bürgerrechtlerin Linda Teuteberg den Marsch geblasen, vielleicht hat er auch zu viel Cicero gelesen und dadurch mitbekommen, wie grotesk frauen- und kinderfeindlich das Duo Lisa Paus (Ministerin)/Sven Lehmann (Queer-Beauftragter) im früheren Ministerium für Frauen, Jugend und Familie wütet. Jedenfalls sollen, man glaubt es kaum, Frauen in der Frauensauna auch künftig nicht mit breitschultrigen Transpersonen inklusive männlichen Geschlechtsteilen konfrontiert werden, wenn sie das nicht möchten, was wiederum naheliegt, denn andernfalls hätten sie in freier Entfaltung ihrer Persönlichkeit die gemischte Sauna gewählt.

Irgendwie scheinen sich Teile der FDP dem Paus’schen Basta „Transfrauen sind Frauen“ nicht anschließen zu wollen. Ergebnis: Die Betreiberin einer Frauensauna soll auch nach einem künftigen „Selbstbestimmungsgesetz“ nicht bestraft werden, sollte sie ihr arg männlich erscheinende Interessent*innen den Zutritt verweigern beziehungsweise nach routinierter, auf Lebenserfahrung gegründeter optischer oder taktiler Überprüfung hinauskomplimentieren. Das hat Buschmann gesagt und die Empörung der Transgender-Lobby ist seit jenem Interview grenzenlos.

Jene sieht nun eine dank der Grünen schon sicher geglaubte sozialistische Errungenschaft in höchster Gefahr: Das Recht sogenannter Transfrauen, die ungeachtet neuer Selbstdefinition nach unbürokratischer Namens- und Ausweisänderung mit ihrem herkömmlichen Körper unterwegs sind, bisher ausschließlich für Frauen bestimmte Räume und Einrichtungen selbstverständlich und ohne jedes Risiko einer Ab- oder Ausweisung mitzubenutzen.

Andererseits sagt dieselbe Transgender-Lobby, Transfrauen würden ohnehin wegen erwartbaren Protests feindseliger Feministinnen (diese TERFS breiten sich tatsächlich in hohem Tempo aus) so gut wie nie in einer Damensauna oder in einer Mädchenumkleide ihre Blicke schweifen und ihren Schweif blicken lassen. Aber es gehe eben ums Prinzip und deshalb sei der Justizminister in Wirklichkeit ein aus der Zeit gefallener transphober Unhold.

Lehmann wittert eine weitere schwere Niederlage und verspricht, Buschmanns altmodische Vorstellung von Frauensauna und sonstigen Frauen vorbehaltenen Schutzräumen ein für allemal auszuradieren, auch und besonders per Gesetz.

Mehr Geld für die Öffentlich-Rechtlichen?

Nein, liebe ARD, liebes ZDF, Ihr müsst nicht befürchten, bei der Aufzählung jahresauftaktlicher Salven von Schüssen in den Ofen übergangen zu werden. SPD und Grüne sind zwar stets dafür gut, Euch in dieser Disziplin die Schau zu stehlen, aber ganz so leicht macht Ihr es den Parteien natürlich nicht. Siehe nur: SWR-Intendant Kai Gniffke ist noch keine zwei Wochen ARD-Vorsitzender, da macht ihm parteiübergreifend ein Ministerpräsident nach dem anderen klar, dass es auch nach Ablauf der aktuellen Beitragsperiode 2024 für die Öffentlich-Rechtlichen nicht mehr Geld geben wird.

Die Länderchefs haben schlicht keinen Bock mehr, sich für offensichtlich reformunfähige Anstalten ins Zeug zu legen und dafür von den Wählern beschimpft und abgestraft zu werden. Der Plan von Gniffkes Vorgänger Tom Buhrow, ein Übergreifen der vom Rundfunk Berlin-Brandenburg ausgelösten Ansehenskrise auf den Senderverbund durch brutalstmögliche Distanzierung vom RBB bei unverändertem Beharrungsvermögen des jeweils eigenen Hauses zu verhindern, ist spektakulär fehlgeschlagen.

Der WDR-Intendant hat bis zuletzt nicht begriffen, dass seine ARD nicht nur strukturell und finanziell, sondern auch und besonders inhaltlich ein fundamentales Problem hat. Ihr Journalismus ist auf den Hund gekommen und der eigene Laden, der WDR, an jedem zweiten Tag der Problembär mit linksradikalen und extremgrünen Meinungen und Darstellungen und jeder Menge Haß auf alle, die dieser Tatsache zu widersprechen oder offensichtliche Fehlentwicklungen anzuprangern wagen.

Wenn Nachfolger Gniffke nun schlagartig erkennt, die Menschen seien „klug genug, sich ihre eigene Meinung zu bilden“, und er ab sofort „Vielfalt von Positionen im Senderverbund stärken“ will, dann fragen sich selbst Wohlmeinende, warum ihm das erst jetzt einfällt und wie er sich das praktisch vorstellt. Als Chef von tagesschau und tagesthemen und inzwischen – dank der rücksichtslosen Rundfunk-Machtpolitik von Ministerpräsidentin Malu Dreyer – Intendant des SWR saß und sitzt Gniffke seit über 16 Jahren an den entscheidenden Stellen der Hierarchien, seine Vorstellungen durchzusetzen.

Wie diese tatsächlich aussehen, wes Geistes Kind der gebürtige Frankfurter ist, zeigt seine gezielte Förderung von Aktivisten, von denen die für die Nachrichten verantwortliche Abteilung ARD aktuell in Hamburg längst regelrecht durchsetzt ist. Dort, beim NDR, hat Gniffke eine hochproblematische Konstellation hinterlassen. Und die Handelnden merken inzwischen schon gar nicht mehr, was sie da treiben. Es fehlt jedwede Reflexion des eigenen Verhaltens.

Wenn Tagesschau-„Faktenchecker“ Patrick Gensing einen von jeder Neutralität meilenweit entfernten Meinungsbeitrag über „Transfeindlichkeit als ‚Kulturkampf‘“ veröffentlicht, um den Bundesjustizminister der Unterstützung „transfeindlicher Kreise“ zu überführen, dabei aber vergisst zu erwähnen, dass er selbst als Vater einer Tochter, die zum Sohn wurde, hochgradig befangen ist und persönlich „grosse Hoffnung in das geplante Selbstbestimmungsgesetz der Regierung setzt“, dann ist dies unlauter. Gensing mißbraucht seine Stellung zur Durchsetzung privater Wünsche und Interessen. Diese Leute tun es, anderslautende Beteuerungen hin oder her, weil und solange sie es können, und es stoppt sie niemand. Gniffkes Diagnosen und Absichten müssen vor diesem Hintergrund unglaubwürdig wirken.

Fliehkräfte innerhalb der ARD

Für die Sender ist die Entfremdung von den neulich noch so verlässlichen Länderchefs angesichts der galoppierenden Geldentwertung und daraus resultierender Lohnforderungen eine Katastrophe. Aber sie sind selbst schuld. In seiner Interview-Offensive zum Amtsantritt konnte Gniffke niemandem plausibel machen, wie eine auch nur halbwegs wirksame, wenigstens in den eigenen Reihen mehrheitsfähige ARD-Reform aussehen könnte.

Vorgänger Buhrow hat Gniffke mit seinem erratischen Hamburger Auftritt verbrannte Erde hinterlassen und das Verhältnis zum ZDF regelrecht zerstört. Ergebnis: Rette sich, wer kann – und das haben die für die Rundfunkpolitik zuständigen Ministerpräsidenten natürlich bemerkt. Ausgerechnet in einer Situation, in der Vertrauen und Kooperation notwendiger wäre denn je, drohen die Fliehkräfte innerhalb der ARD und im Verhältnis zum ZDF überhand zu nehmen.

Karlsruhe hat sich zuletzt über das faktische Veto des frei gewählten Landtages von Sachsen-Anhalt hinweg- und an seiner Stelle die letzte Gebührenerhöhung durchgesetzt. Nochmal wird das, so viel muss dem neuen ARD-Vorsitzenden Kai Gniffke klar sein, nicht passieren, schon gar nicht gegen den Willen mehrerer Landtage.

Gestammel um Silvestertäter

Dass ein ARD-Korrespondent auf die völlig naheliegende Frage, wer denn die Krawallbrüder und Attentäter von der Silvesternacht seien, ins Stammeln gerät, weil er um Gottes Willen nichts Falsches, Diskriminierendes, Rassistisches sagen darf und will, passt leider nur zu gut ins Bild. Es gibt speziell im Journalismus von ARD und ZDF eine riesige Marktlücke, und die heisst Journalismus.

Bloß nicht sagen, was ist. Man könnte ja von Kollegen schief angesehen werden oder sich sogar, weil politisch unzuverlässig, seine Karriere vermasseln.

Tja, Leute, so wird das mit Euch nichts mehr. Mit dieser Berufseinstellung werdet Ihr noch nicht einmal Euren Beitrag von 18,36 Euro retten. Wer die Loyalität der Bevölkerung, die einen keineswegs freiwillig Monat für Monat bezahlt, vorsätzlich verspielt und ihr dafür sogar immer wieder den Stinkefinger zeigt, wird irgendwann dafür büßen. Die ersten zwei Wochen des neuen Jahres haben es gezeigt. Eigentlich idiotensicher, diese Information, sollte man meinen.

Twitter gedeiht

Da fällt uns ein: Sang- und klanglos einstellen können ARD und ZDF ihre Kampagne zum Boykott von Twitter und Wechsel zu Mastodon, eingeleitet, weil Elon Musk, neulich noch bewunderter Pionier der Elektromobilität, bei den Erwachten der Anstalten in Ungnade gefallen ist. Kennt irgendwer eine halbwegs wichtige Mitteilung oder Nachricht, die nicht via Twitter weltweit verbreitet wurde, sondern auf Mastodon? Eher nicht. Mag sein, dass Musk den Laden wirklich gegen die Wand fährt. An unseren Öffentlich-Rechtlichen lag sein Scheitern dann aber bestimmt nicht. Inhaltlich ist Twitter attraktiver als jemals zuvor. Und mit der Möglichkeit, auch längere Texte zu publizieren, wird sich das noch steigern.

Gekränkte Paschas

Manchmal haben Linke, Sozis und Grüne aber auch richtig Pech. Ihre Empörung über das Verlangen der CDU, die Vornamen auch solcher Neuköllner Tatverdächtigen zu erfahren, die einen deutschen Pass besitzen, sowie über diesen Friedrich Merz, der „kleine Paschas“ als Problemgruppe nannte, hatte gerade ihren Höhepunkt erreicht, als ein 17-Jähriger in Ibbenbühren auf die Idee kam, wegen eines Verweises seine Lehrerin zu erstechen.

Einen halben Tag lang gelang es der Polizei und den Qualitätsmedien, den Vornamen des dringend Tatverdächtigen unter der Decke zu halten, aber ausländische Medien erwiesen sich wieder einmal als respektlos und verbreiteten ihn, so dass auch RTL ihn erwähnte und alle Dämme brechen ließ. Fakt 1: Migrationshintergrund. Fakt 2: Verdacht auf gekränkte Ehre eines kleinen Paschas.

Ratlose Integrationsexperten

Achtsam und sensibel war das auch wahlkampfbedingte Vorgehen der CDU-Leute nicht. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Frage nicht nur erlaubt ist, ob ein deutscher Pass bereits als Beweis einer gelungenen Integration gelten darf oder das Problem nicht doch tiefer liegt, sondern auch dringend einer seriösen Antwort bedarf.

Dass ausgerechnet allerlei Integrationsministerinnen und -beauftragtinnen in jenen Tagen durchweg mit leeren Händen dastanden bei ihren Fernsehauftritten und außer einigen Allgemeinplätzen und ein wenig Schnappatmung nichts zur Debatte beizutragen hatten, war schon eine Bankrotterklärung besonderer Art.

Silvesterrandale in Borna

Hätte doch wenigstens eine Horde von 200 Neonazis das sächsische Städtchen Borna in der Silvesternacht in Schutt und Asche gelegt und mehrere Hundertschaften ins Krankenhaus geprügelt, um auf diese Weise für ein wenig Entlastung der in Berlin um ihre Wiederwahl bangenden Franziska Giffey zu sorgen!

Regelrecht frohlockend stürzte sich der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil am 9. Januar vor laufenden Kameras auf dieses Gerücht: Da haben wir es – die Ossis mal wieder! Ein Bisschen Rassismus ist nämlich auch für die SPD durchaus okay, wenn es nur die Richtigen trifft.

Unschön nur, dass ausgerechnet Die Zeit nichts besseres zu tun hatte, als nach einigen Tagen wilden Streits auf wackeliger Faktenbasis hinzufahren und nachzugucken. Das Ergebnis: niederschmetternd. Vermummte – politische Orientierung unbekannt – haben ein paar Raketen aufs Rathaus und in Richtung der Polizisten geschossen und versucht, den städtischen Weihnachtsbaum umzukippen und anzuzünden (vergeblich).

Die Ohrenzeugin, die – wie sie auf Facebook verkündet hatte – in einer Seitenstraße einige „Sieg Heil“-Rufe vernommen haben wollte, nicht ahnend, was sie damit auslösen würde, zog ihre Darstellung erschrocken zurück. Und die Polizeipressestelle musste nach mehrtägiger Recherche in den eigenen Reihen und Absuche aller in Frage kommenden Kliniken des Landes verkünden, dass von ausschreitungsbedingten Verletzungen der Beamten durch enthemmte Rechtsradikale ebenfalls keine Rede sein könne.

Kein klitzekleines Neonazi-Gegengewicht nirgends. Eine Zurechtweisung der rechten Achse des Guten hätte Klingbeil locker ausgesessen, aber direkt vom Wokie-Zentralorgan spektakulär korrigiert zu werden, zwang den Obergenossen am 12. Januar zum Rückzug und zu einer Bitte um Entschuldigung.

Die war nach solcher Verleumdung auch wirklich fällig, meinte Bornas Bürgermeister Oliver Urban (SPD), während die Urheber des Schlamassels, das Nachrichtenportal T-Online, kleinlaut eingestehen mussten, tatsächlich sei der dürre facebook-Post besagter Dame die einzige Quelle für vermeintliche neonazistische Umtriebe gewesen. Neue Überschrift: „Was wir über die Geschehnisse in Borna wissen“. Kleiner Tipp: Erst wissen, dann großartig melden. Nicht umgekehrt.

Im November 2015 hat die Deutsche Telekom ihre Newsseite T-Online an die Werbefirma Stroer Media verkauft – inklusive der Rechte an der Marke. Ein schwerer Fehler, wie sich immer wieder zeigt, fallen doch die Fehlleistungen von T-Online jetzt auf die Telekom zurück.

Ein Herz für Autofahrende

Nachdem die Konfrontationen mit unbelehrbaren Handwerkern in Zeitnot immer rabiater werden, sah sich die „Letzte Generation“ am Freitag zu einem ernsten Wort an die Menschheit veranlasst: „Unser Protest richtet sich nicht gegen die Autofahrenden, die wir aufhalten. Ihre Wut ist verständlich.“ Tsss. Autofahrenden.

Vielen Dank auch, liebe Klimakleber innen und außen: Das heißt Ebennochautogefahrenseiende, Gerneendlichnichtlängersinnloshierparkenwollende, Verzweifelterettungssanitätende oder auch Euchzumteufelwünschende. Rafft das endlich, sonst wird das nie etwas mit dem Gendern per Partizip Präsens.

Selbsterklärende Zusammenhänge

Fehlt noch etwas? Sicher. Zum Beispiel: „Migration steigt – Regierung baut zu wenig – Deutschland gehen die Wohnungen aus“. Das ist allerdings selbsterklärend.

Deswegen eine Verhaltensänderung zu erwarten, im Hinblick auf die vielfältigen Schikanen für Bauherren, eine grundlegend eigenheimfeindliche Gesetzgebung oder eine anhaltend idiotische Asyl- und Einwanderungspolitik, die hundert Folgeprobleme verursacht und nicht einmal mehr im Interesse der Schutzsuchenden ist, wäre allerdings unrealistisch.

Belassen wir es also bei der Schlagzeile. Zumal ohnehin jeder weiß, was hier schief läuft.

Lützerath und die Grünen

Das Schlusswort überlassen wir Ludger Wess, Bakterienforscher: „Das muss man erstmal hinkriegen: Grüne beschließen die Räumung von Lützerath, leisten im Camp Widerstand dagegen, leiten den Polizeieinsatz und stellen den Cheflobbyisten von RWE.“