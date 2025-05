Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Er oder sie ist sich ganz sicher, auf der richtigen Seite zu stehen, kann minutiös aufzählen, was die anderen falsch machen, und obendrein genau den Weg ins Paradies beschreiben. Päpste sind ungeachtet ihres Unfehlbarkeitsanspruchs in der Neuzeit nicht mehr so aufgetreten. Grünen-Politiker hingegen tun dies hingegen ständig.

Die Grünen sind vom Scheitern der von ihnen maßgeblich geprägten Ampel ebenso wenig deprimiert wie von ihrem zweiten, hochtrabend begonnenen und abermals erfolglosen Griff nach der Kanzlerschaft. Im Gegenteil: Sie haben sich einer neuen Aufgabe zugewandt: der als oberster moralischer Instanz der Republik, als Retter der Demokratie vor den „Nazis“. Vor allem die Co-Fraktionsvorsitzende Britta Haßelmann schlüpft in die Rolle der Bußpredigerin, einer weltlichen, weiblichen Savonarola.