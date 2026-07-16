Siegmund Chrupalla Steimle
Ulrich Siegmund, Tino Chrupalla und Uwe Steimle / picture alliance/dpa | Jan Woitas

Aufregung nach AfD-Veranstaltung Die DDR-Hymne? Ein Protestsong!

Auf einer AfD-Veranstaltung ist die DDR-Hymne gesungen worden. Die Aufregung darüber ist groß – und offenbart eine erstaunliche Lücke in Sachen Kenntnis deutscher Geschichte. Grund zur Beschwerde hat die AfD wegen Uwe Steimle trotzdem nicht.

VON MATHIAS BRODKORB am 16. Juli 2026 7 min

Porträt Mathias Brodkorb

Autoreninfo

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

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Aufregung im politischen Berlin: Auf einer Veranstaltung diskutierten AfD-Chef Tino Chrupalla, Ulrich Siegmund, der AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, und der Komiker Uwe Steimle miteinander. Chrupalla und Steimle sind befreundet, fahren auch schon mal gemeinsam in den Urlaub. Steimle macht Wahlkampf für die AfD. Und ist immer für eine Überraschung gut. Als Chrupalla am Ende der Veranstaltung in Dessau-Roßlau die bundesdeutsche Nationalhymne singen lassen wollte, stimmte Steimle stattdessen die der DDR an. Das Publikum zeigte sich davon nur verhalten begeistert. 

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Ingo Franj | Do., 16. Juli 2026 - 17:39

.,. , das könnte man als Westdeutscher auch wissen ,,,,
Könnte man, aber allein der Versuch sich Ideologie frei mit den Lebensverhältnissen und der Geschichte der DDR zu befassen, ist lieber Herr Brodkorb, wie „Perlen vor die Säue schmeißen“
Mit freundlichen Grüßen a d Erf. Rep.

H. Stellbrink | Do., 16. Juli 2026 - 17:54

Lieber Herr Brodkorb, es tut immer wieder gut, Ihre kritischen, aber immer ausgewogenen und durchdachten Beiträge zu lesen.
Auch durch diesen habe ich etwas gelernt, nachdem zunächst nach diesem Ereignis Empörung aufkam.
Vielen Dank also!

Klaus Funke | Do., 16. Juli 2026 - 17:55

So hat sich der Abend in Dessau-Roßlau gestaltet. Es zeigte sich wie tief die Spaltung in diesem Land ist. Und sie geht nicht vom Osten aus. Steimle ist Kabarettist und wie bekannt ist, einer der besten. Mit ihm tritt die Gruber, der Schleich, der Rebers u.a. auf wie kürzlich in Plauen. Er ist Kabarettist und Kabarettisten überspitzen. Das ist in ihrer DNA. Und wenn er die DDR-Hymne anstimmte so ist das auch ein bisschen Sehnsucht nach der verloren gegangenen Einheit unseres Landes. Seine spitzen Sprüche gegen Merkel oder Merz muss man als Kabarettspitzen sehen, nicht mehr und nicht weniger. Wer hier den Staatsanwalt ins Spiel bringt, zeigt, dass in diesem Land die politische Humorlosigkeit die Oberhand zu gewinnen scheint. Strafbares hat er nicht gesagt und die Sache wird garantiert niedergeschlagen werden. Freilich wollen einige Übereifrige solche Leute wie Steimle mundtot machen, denn er sagt Unbequemes und die Wahrheit. Ich kenne Uwe Steimle viele Jahre. Er ist ehrlich u. offen.

Nils1961 | Do., 16. Juli 2026 - 18:20

Trotzdem steht die Nationalhymne der DDR symbolisch für einen Unrechtsstaat und man singt sie nicht bei einer Parteiveranstaltung, es sei denn man identifiziert sich mit diesem Staat.

Der "Witz" mit Stauffenberg geht gar nicht. Egal ob strafrechtlich relevant, es ist einfach inakzeptabel.

Lesen Sie den Text der ehemaligen DDR-Hymne. Ihr Text durfte ab 1972 nicht mehr öffentlich gesungen werden. Kein Widerstandstext aber ein Bekenntnis zur Einheit unseres Landes. Gut, Stauffenberg musste nicht bemüht werden, aber nehmen Sie es als lässliche Sünde und Überspitzung eines Kabarettisten. Daraus ein Drama zu machen ist einfach nur kindisch. Ich wünsche Herrn Merz auch nicht unbedingt nur Gutes und Schönes so wie er unserem Lande ganz offensichtlich Schaden zufügt. Dies wird sich im Übrigen noch dramatisch zugespitzt zeigen. Blauäugigkeit ist nicht angebracht und Nachsicht auch nicht.

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