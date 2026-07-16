- Die DDR-Hymne? Ein Protestsong!
Auf einer AfD-Veranstaltung ist die DDR-Hymne gesungen worden. Die Aufregung darüber ist groß – und offenbart eine erstaunliche Lücke in Sachen Kenntnis deutscher Geschichte. Grund zur Beschwerde hat die AfD wegen Uwe Steimle trotzdem nicht.
Aufregung im politischen Berlin: Auf einer Veranstaltung diskutierten AfD-Chef Tino Chrupalla, Ulrich Siegmund, der AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt, und der Komiker Uwe Steimle miteinander. Chrupalla und Steimle sind befreundet, fahren auch schon mal gemeinsam in den Urlaub. Steimle macht Wahlkampf für die AfD. Und ist immer für eine Überraschung gut. Als Chrupalla am Ende der Veranstaltung in Dessau-Roßlau die bundesdeutsche Nationalhymne singen lassen wollte, stimmte Steimle stattdessen die der DDR an. Das Publikum zeigte sich davon nur verhalten begeistert.
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