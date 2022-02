So erreichen Sie Volker Resing:

Wer sich für die Aufarbeitung des Skandals um sexuellen Missbrauch in der Katholischen Kirche interessiert, dem sei das kürzlich veröffentlichte Gutachten zur Erzdiözese München-Freising der Kanzlei Westphal-Spilker-Wastl dringend empfohlen. Auf 1893 Seiten inklusive Anlagen wird in drastischer Weise deutlich, welches Leid Opfer ertragen mussten, welche teilweise abgründigen Strategien Täter hatten, aber eben auch wie manche Verantwortliche in der Bistumsverwaltung verharmlosend und vertuschend oder auch nur ignorant mit diesen Fällen umgingen.

Das Gutachten gibt für einen Zeitraum von nahezu 75 Jahren einen umfassenden und tiefen Einblick in teilweise verbrecherische Vorgänge. 52 Fälle werden als schwerwiegend herausgegriffen. Verantwortliche werden mit Namen genannt und abwägend beurteilt. Das gilt für den Auftraggeber, den amtierenden Kardinal Reinhard Marx, genauso wie für den emeritierten Papst Benedikt XVI., der sich nun der Aufarbeitung zumindest vorbehaltlos stellte und das Gutachten begrüßte. Was sich wahrlich nicht behaupten ließe, soweit ein juristischer Laie das beurteilen kann, ist, dass dies ein Gefälligkeitsgutachten wäre. Vielmehr hat der Auftraggeber sich ungeschönt anklagen lassen, eine tiefe Analyse von Strukturen und Problemen eingeschlossen. Bei aller Vorläufigkeit und Prozesshaftigkeit von Aufklärung ist das Gutachten offenbar ein Meilenstein.