Unabhängig vom eigenen Standpunkt lässt sich jedenfalls feststellen: Sowohl der SPD-Minister als auch der Virenforscher sind in der Pandemie zu sehr bekannten Persönlichkeiten geworden. Lauterbach verdankt seinen dauermahnenden Talkshowauftritten den Kabinettsposten. Und Drosten war zwar innerhalb seiner Zunft schon vor dem Corona-Ausbruch bekannt und international vernetzt. Doch das ist ein ziemlich kleiner Kreis an hochspezialisierten Forschern, die in gut abgeschotteten Laboren vor sich hin werkeln und selten vor Fernsehkameras stehen. Zum gefeierten Starvirologen wurde Drosten erst Dank und durch das neuartige Virus aus Wuhan.