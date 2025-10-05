Ein Foto aus besseren Zeiten: Hans-Georg Maaßen (r) und Sylvia Prantl 2024
Ein Foto aus besseren Zeiten: Hans-Georg Maaßen (r) und Sylvia Prantl 2024 / picture alliance / SZ Photo | Friedrich Bungert

Die WerteUnion werkelt an ihrer Selbstzerstörung Auf zum letzten Gefecht!

Keine Union, wenig Werte! Auf diese Formel lässt sich bringen, was sich derzeit in der konservativen WerteUnion abspielt. Aus Hans-Georg Maaßens Kampf um die Führung ist eine Schlammschlacht geworden. An diesem Wochenende hat sich die Parteikrise weiter zugespitzt.

VON MATHIAS BRODKORB am 5. Oktober 2025 8 min

Porträt Mathias Brodkorb

Mathias Brodkorb ist Cicero-Autor und war Kultus- und Finanzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Er gehört der SPD an.

So erreichen Sie Mathias Brodkorb:

Die WerteUnion ist eine konservative Abspaltung von CDU und CSU. Ursprünglich wurde sie als Verein gegründet und ab dem Jahre 2023 von Hans-Georg Maaßen geführt, dem ehemaligen Chef des deutschen Inlandsgeheimdienstes. Der Verein besteht noch immer, seit 2024 aber als Förderverein der im selben Jahr gegründeten gleichnamigen Partei. Bis gestern war Maaßen in beiden Organisationen die Führungsfigur.

Maaßen und seine Mitstreiter glaubten stets fest daran, dass zwischen Union und AfD noch ein wenig Platz sei für Konservative alten Schlags: patriotisch zwar, aber eben nicht extremistisch. Maaßen sammelte allerhand Mitglieder aus diesem Milieu für seine neue Partei ein. Darunter die ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Sylvia Pantel und den ehemaligen AfD-Chef und Wirtschaftsprofessor Jörg Meuthen, der zuvor seinen Abstecher zur Deutschen Zentrumspartei beendet hatte. Unter Maaßen wurden beide seine Stellvertreter.

Mehr lesen über

Jens Böhme | So., 5. Oktober 2025 - 17:40

Dafür, dass die Werteunion in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, als sei sie nicht existent, ist der Aufwand, den man innerparteilich aufbietet, ein teures und fruchtloses Schauspiel ohne Zuschauer. Meuthen hat noch ein Minimalziel, mit der kommenden Landtagswahl in B-W nicht in Vergessenheit zu geraten, um danach in einer anderen Partei ein viertes Mal anzufangen. Alle anderen in der Werteunion kämpfen um nichts.

IngoFrank | So., 5. Oktober 2025 - 18:41

Ist von vornherein zum Scheitern verurteilt.
So erging es Petrys erstem Versuch, den zweiten Versuch wird’s auch mit dem wackeren Kemmerich ebenso ergehen …….Maßens Werteunion reiht sich lediglich in diese Reihe von „Partei- Versuchen“ ein.
Die „Union“ wird’s ärgern, dass sich die Wähler der alten Mitte/ Rechts Partei sich nicht aufspalten lassen und weiterhin das „Gegenstuck“, und somit das Original das gegen den Linken Block steht, zu wählen.
MfG aus der Erfurter Republik

