- Auf zum letzten Gefecht!
Keine Union, wenig Werte! Auf diese Formel lässt sich bringen, was sich derzeit in der konservativen WerteUnion abspielt. Aus Hans-Georg Maaßens Kampf um die Führung ist eine Schlammschlacht geworden. An diesem Wochenende hat sich die Parteikrise weiter zugespitzt.
Die WerteUnion ist eine konservative Abspaltung von CDU und CSU. Ursprünglich wurde sie als Verein gegründet und ab dem Jahre 2023 von Hans-Georg Maaßen geführt, dem ehemaligen Chef des deutschen Inlandsgeheimdienstes. Der Verein besteht noch immer, seit 2024 aber als Förderverein der im selben Jahr gegründeten gleichnamigen Partei. Bis gestern war Maaßen in beiden Organisationen die Führungsfigur.
Maaßen und seine Mitstreiter glaubten stets fest daran, dass zwischen Union und AfD noch ein wenig Platz sei für Konservative alten Schlags: patriotisch zwar, aber eben nicht extremistisch. Maaßen sammelte allerhand Mitglieder aus diesem Milieu für seine neue Partei ein. Darunter die ehemalige CDU-Bundestagsabgeordnete Sylvia Pantel und den ehemaligen AfD-Chef und Wirtschaftsprofessor Jörg Meuthen, der zuvor seinen Abstecher zur Deutschen Zentrumspartei beendet hatte. Unter Maaßen wurden beide seine Stellvertreter.
