Die WerteUnion werkelt an ihrer Selbstzerstörung - Auf zum letzten Gefecht!

Keine Union, wenig Werte! Auf diese Formel lässt sich bringen, was sich derzeit in der konservativen WerteUnion abspielt. Aus Hans-Georg Maaßens Kampf um die Führung ist eine Schlammschlacht geworden. An diesem Wochenende hat sich die Parteikrise weiter zugespitzt.