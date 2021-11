Täter und ihre Herkunft - Das tägliche Scheitern im Umgang mit den Fakten

Ein aus Syrien als Flüchtling eingereister Attentäter verletzt in einem ICE drei Personen – aber fast alle Medien drücken sich darum, die Identität des mutmaßlichen Täters zu nennen. Dabei ist es nun einmal ein grundlegender Unterschied, ob man es mit deutschen Tätern zu tun hat oder mit Zugewanderten und Asylbewerbern. Das Vertrauen in Medien und Demokratie geht so verloren.