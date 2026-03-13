Deutschland hat sich lange als Land der Stabilität, Vernunft und berechenbaren Mitte verstanden. Gerade deshalb wirken manche politische Entscheidungen im Rückblick nicht wie gewöhnliche Irrtümer, sondern wie Fälle strategischer Selbstbeschädigung. Sie entstanden nicht aus einem Mangel an Wissen, sondern aus einer eigentümlichen Mischung aus moralischer Selbstgewissheit, politischer Bequemlichkeit und der Hoffnung, komplexe Wirklichkeit lasse sich durch symbolische Akte ordnen. Drei Entscheidungen stechen dabei besonders hervor: der Ausstieg aus der Atomkraft, die Aussetzung der Wehrpflicht und die politische Rahmung der Migrationskrise unter dem Zeichen der Willkommenskultur. Jede dieser Entscheidungen wurde einst als Fortschritt verkauft. Heute zeigt sich, dass sie Deutschland abhängiger, verletzlicher und realitätsblinder gemacht haben.

Am deutlichsten ist das beim Thema Atomkraft. Der deutsche Ausstieg wurde als ethisch überlegen, ökologisch konsequent und modern präsentiert. Tatsächlich aber führte er ein hochindustrialisiertes Land mit immensem Energiebedarf aus einer verlässlichen, CO2-armen Grundlasttechnologie hinaus, bevor belastbare Alternativen in ausreichendem Maß zur Verfügung standen. Die Folge war keine saubere Erfolgsgeschichte der Energiewende, sondern eine riskante Zwischenordnung: mehr Abhängigkeit von Gas, größere Verwundbarkeit gegenüber geopolitischen Schocks, höhere Strompreise und eine Politik, die Versorgungssicherheit oft mit Wunschdenken verwechselte.

Besonders fatal war nicht nur der Ausstieg selbst, sondern die Art, wie er begründet wurde. Er erschien nicht als schwierige Abwägung zwischen Sicherheitsfragen, Klimazielen, Wirtschaftlichkeit und Versorgung, sondern als moralischer Reinigungsakt. Kernenergie wurde nicht mehr als ambivalente Technologie behandelt, sondern als etwas, das politisch aus dem Raum des Legitimen gedrängt werden musste. Damit verlor die Debatte ihren rationalen Kern. Deutschland schaltete funktionierende Anlagen ab und musste gleichzeitig mit Kohle, Gasimporten und Strombezug aus dem Ausland die Lücken füllen. Es wollte Vorbild sein und wurde zum Beispiel dafür, wie man industrielle Realität ideologisch unterschätzt.

Deutschland lebte in der Illusion, dass Geschichte im Kern überwunden sei

Ganz ähnlich gelagert war die Aussetzung der Wehrpflicht. Sie wurde als Modernisierung verkauft: effizienter, professioneller, zeitgemäßer. Tatsächlich war sie Ausdruck einer Epoche, die glaubte, Sicherheit sei dauerhaft verfügbar und Landesverteidigung ein Anachronismus. Deutschland lebte in der Illusion, dass Geschichte im Kern überwunden sei, militärische Abschreckung an Bedeutung verliere und ökonomische Verflechtung die klassischen Härten der Machtpolitik ersetze. In diesem Klima wirkte die Wehrpflicht altmodisch, umständlich und nicht mehr passend zur Gesellschaft des Wohlstands.

Doch mit ihrer Aussetzung verschwand nicht nur ein Rekrutierungsmodell, sondern auch die institutionelle Verbindung zwischen Gesellschaft und Streitkräften. Die Bundeswehr wurde stärker zu einer Spezialorganisation am Rand des öffentlichen Bewusstseins: respektiert in Sonntagsreden, aber im Alltag fremd. Genau darin lag die tiefere Fehlentscheidung. Ein Staat verliert Wehrfähigkeit nicht erst dann, wenn Kasernen leer sind. Er verliert sie schon dann, wenn Verteidigung aus dem kollektiven Selbstverständnis verschwindet. Reservewesen, personelle Breite, territoriales Denken und das Bewusstsein, dass Sicherheit eine ernste staatliche Daueraufgabe ist, wurden systematisch ausgedünnt. Als sich die geopolitische Lage wieder verschärfte, zeigte sich, wie teuer diese mental und institutionell betriebene Abrüstung war. Das Problem war nicht, dass das alte Wehrpflichtmodell reformbedürftig gewesen wäre. Das Problem war, dass man glaubte, auf gesellschaftliche Verankerung von Verteidigung überhaupt verzichten zu können.

Deutschland als humanitäre Vorreiternation

Die dritte große Fehlentscheidung betrifft die Migrationspolitik des Jahres 2015 und ihre moralische Überhöhung in Gestalt der Willkommenskultur. Dabei geht es nicht um die Ablehnung von Hilfe für Schutzsuchende. Der Fehler lag vielmehr in der politischen und kulturellen Rahmung einer Ausnahmelage als moralische Selbstvergewisserung. Aus einer komplexen Krise, die Fragen von Grenze, Recht, Kapazität, Integration und staatlicher Durchsetzungskraft aufwarf, wurde zeitweise ein identitätsstiftendes Erzählmuster: Deutschland als humanitäre Vorreiternation. Der berühmte Satz „Wir schaffen das“ wirkte dadurch nicht nur wie eine Lagebeschreibung, sondern wie ein normatives Programm. Wer auf Kontrollprobleme, Integrationsgrenzen oder Fehlanreize hinwies, galt schnell als verdächtig oder wurde moralisch disqualifiziert.

So entstand ein Klima, in dem legitime Staatsfragen diskursiv entwertet wurden. Genau darin lag die fatale Wirkung. Ein Staat verliert an Autorität, wenn er den Eindruck erweckt, seine Regeln stünden unter moralischem Vorbehalt. Die langfristigen Folgen sind bis heute spürbar: überforderte Kommunen, verhärtete gesellschaftliche Konflikte, Vertrauensverlust in die Steuerungsfähigkeit des Staates und der Aufstieg politischer Kräfte, die aus diesem Kontrollverlust ihr Kapital schlagen. Der eigentliche Fehler war also nicht Mitmenschlichkeit, sondern die Unfähigkeit, Humanität und Ordnung gleichzeitig zu denken. Migration ist keine moralische Pose, sondern eine dauerhafte staatliche Herausforderung, die nur funktioniert, wenn Hilfe, Begrenzung, Integration und Rechtsdurchsetzung zusammenkommen.

Symbolische Politik mit hohem moralischem Ertrag, aber verdrängten Folgekosten

Betrachtet man diese drei Entscheidungen zusammen, zeigt sich ein gemeinsames Muster. Beim Atomausstieg glaubte Deutschland, moralische Klarheit könne physikalische und ökonomische Realitäten überholen. Bei der Wehrpflicht glaubte es, Sicherheitspolitik lasse sich dauerhaft ausdünnen, weil die Welt im Grunde befriedet sei. In der Migrationspolitik glaubte es, Humanität werde schon tragfähig bleiben, auch wenn staatliche Steuerung unter moralischen Druck gerät. Immer derselbe Reflex: symbolische Politik mit hohem moralischem Ertrag, aber verdrängten Folgekosten. Deutschland gewöhnte sich in diesen Jahren daran, Komplexität durch Selbstvergewisserung zu ersetzen. Man wollte gut, modern und geläutert sein. Zu oft verwechselte man diese Haltungen mit staatlicher Klugheit.

Das eigentlich Beunruhigende ist, dass diese Entscheidungen keine isolierten Ausrutscher waren. Sie verweisen auf einen politischen Stil, der Wirklichkeit entweder technokratisch verwaltet oder moralisch überhöht, sie aber nur selten als tragisches Feld harter Abwägungen begreift. Politik ist nicht dazu da, das gute Gewissen einer Gesellschaft zu inszenieren. Sie muss Risiken erkennen, Zielkonflikte aushalten und zwischen Wünschbarem und Tragfähigem unterscheiden. Genau daran fehlte es in allen drei Fällen. Deutschland scheiterte nicht an böser Absicht, sondern an der Überschätzung guter Absichten als Ersatz für Strategie.

Die Pointe ist deshalb unerquicklich: Atomkraftausstieg, Wehrpflicht-Aussetzung und Willkommenskultur waren keine Fortschritte mit bedauerlichen Nebenwirkungen. Sie waren Ausdruck eines politischen Milieus, das sich der Wirklichkeit lieber im Modus der Haltung als im Modus der Nüchternheit nähert. Das Land zahlte dafür mit höherer Energieabhängigkeit, sicherheitspolitischer Erosion und einer Migrationsdebatte, die das Vertrauen in den Staat dauerhaft beschädigt hat. Wer daraus lernen will, muss nicht zynischer werden, sondern realistischer. Politik ist keine Predigt, keine Therapie und kein moralisches Theater. Sie ist die Organisation von Wirklichkeit unter Bedingungen der Unsicherheit. Genau daran gemessen waren diese drei Entscheidungen schwere deutsche Fehlentscheidungen.