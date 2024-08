Ob in Bussen und Bahnen, Arztpraxen oder Schulen, ob auf dem Wohnungsmarkt oder in der Kriminalitätsstatistik: Die verheerenden Folgen dieses von der damaligen CDU-Bundeskanzlerin Angela Merkel eingeleiteten Staatsversagens sind inzwischen nicht mehr zu übersehen. Absehbar waren sie von Anfang an.