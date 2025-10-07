- Dobrindts Kniff ist entscheidend für die Migrationswende
Die Verwaltungsrichte sind fast zur Hälfte mit Asylverfahren beschäftigt. Innenminister Dobrindt will mehr Herkunftsstaaten als „sicher“ einstufen, um schneller abschieben zu können. Er hat einen Weg gefunden, die Blockade der Grünen zu umgehen.
In seinem Bemühen um eine tatsächliche Migrationswende ringt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt mit politischen und verwaltungsrechtlichen Hindernissen. Konkret geht es derzeit vor allem, wie schon seit Jahren, um die Einstufung von wichtigen Asylherkunftsländern als „sichere Herkunftsstaaten“. Dobrindt hat den Entwurf eines Gesetzes erarbeiten lassen, mit dem die Einstufung deutlich erleichtert werden soll. Der entscheidende Kniff: Die bisherige Zustimmungspflicht der Bundesländer soll wegfallen – und damit die Blockademöglichkeit für die in den Ländern mitregierenden Grünen oder Linken.
Bisher sind nur zehn häufige Herkunftsländer als „sicher“ eingestuft: die Westbalkanländer, Moldau, Georgien und außerhalb Europas nur Ghana und Senegal. 2019 verhinderten die Grünen, dass zumindest auch die Maghreb-Staaten Marokko, Algerien und Tunesien so eingestuft wurden.
