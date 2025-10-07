Bundesinnenminister Alexander Dobrindt
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt / picture alliance/dpa | Peter Kneffel

Mehr „sichere Herkunftsstaaten“ Dobrindts Kniff ist entscheidend für die Migrationswende

Die Verwaltungsrichte sind fast zur Hälfte mit Asylverfahren beschäftigt. Innenminister Dobrindt will mehr Herkunftsstaaten als „sicher“ einstufen, um schneller abschieben zu können. Er hat einen Weg gefunden, die Blockade der Grünen zu umgehen.

VON FERDINAND KNAUSS am 7. Oktober 2025

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

In seinem Bemühen um eine tatsächliche Migrationswende ringt Bundesinnenminister Alexander Dobrindt mit politischen und verwaltungsrechtlichen Hindernissen. Konkret geht es derzeit vor allem, wie schon seit Jahren, um die Einstufung von wichtigen Asylherkunftsländern als „sichere Herkunftsstaaten“. Dobrindt hat den Entwurf eines Gesetzes erarbeiten lassen, mit dem die Einstufung deutlich erleichtert werden soll. Der entscheidende Kniff: Die bisherige Zustimmungspflicht der Bundesländer soll wegfallen – und damit die Blockademöglichkeit für die in den Ländern mitregierenden Grünen oder Linken. 

Bisher sind nur zehn häufige Herkunftsländer als „sicher“ eingestuft: die Westbalkanländer, Moldau, Georgien und außerhalb Europas nur Ghana und Senegal. 2019 verhinderten die Grünen, dass zumindest auch die Maghreb-Staaten Marokko, Algerien und Tunesien so eingestuft wurden. 

Mehr lesen über

Markus Michaelis | Di., 7. Oktober 2025 - 15:54

zusammenklappen, weil Deutschland die wirtschaftliche Kraft ausgeht und China nicht bereit sein wird, das zu finanzieren. Andererseits: wenn ich mir die Massenproteste wegen Gaza in der EU die letzten Tage und heute anschaue und das in einen Kontext stelle, der glaube ich über die reine Gaza-Frage hinausgeht, frage ich mich schon, ob "wir Rechten" bzw. das "alte Europa" nicht umdenken muss. "Unsere Leute" wünschen sich so sehr in Massen eine universelle Gesellschaft, viele Zuwanderer wünschen sich so sehr eine islamischere Gesellschaft bzw. mehr Offenheit für ihre Weltsicht und Anliegen: müsste man dann nicht irgendwann umdenken und eben eine neue Gesellschaft erklären, sie fördern und sich dem anschließen? Man kann doch nicht ewig irgendwelche Werte und Gesellschaften verteidigen, hinter denen außer einem selber niemand mehr steht?

Oder es müssten sich auch ein paar Leute zeigen, die andere Vorstellungen haben - denke ich.

