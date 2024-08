Die beiden Großschriftsteller waren wie Zigtausende andere Menschen aus Deutschland geflohen und hatten Asyl in europäischen Nachbarländern und den USA gefunden. Das Schicksal von Exilanten wie ihnen, die vor Verfolgung aus politischen; rassistischen oder anderen Gründen ihr Land verlassen und in fremden Staaten Aufnahme suchen mussten, hat die Vorstellung von Asyl und vom „Schutzsuchenden“ in der ganzen westlichen Welt und ganz besonders in Nachkriegsdeutschland geprägt.