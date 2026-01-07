Afghanin
Afghanische Migrantin im Flughafen Hannover / picture alliance/dpa | Julian Stratenschulte

Zahl der Asyl-Folgeanträge steigt extrem Wenn der Europäische Gerichtshof gegen die „Migrationswende“ urteilt

Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs macht aus abgelehnten Asylbewerberinnen neue Antragsteller mit Aussicht auf Erfolg. Das zeigt: Die Richter wollen keine „Migrationswende“, sondern eine Ausweitung der Asylzuwanderung. Mit bereits fatalen Folgen auch für die Bundesrepublik.

VON FERDINAND KNAUSS am 8. Januar 2026 7 min

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt“ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

 

Dass Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sich in Sachen „Migrationswende“ redlich müht, kann kaum jemand bestreiten. „Das klare Signal aus Deutschland heraus, dass sich die Migrationspolitik in Europa geändert hat, ist in der Welt angekommen“, verkündete er zur Vorstellung der zwar deutlich gesunkenen, aber absolut immer noch sehr hohen Asylzahlen. Aber die entscheidenden Migrationssignale kommen in Deutschland und der EU längst nicht nur von demokratisch gewählten Ministern wie ihm, sondern auch von höchsten Gerichten, die überdeutlich keine Wende, sondern eine Ausweitung der Asylzuwanderung forcieren. 

