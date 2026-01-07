Zahl der Asyl-Folgeanträge steigt extrem - Wenn der Europäische Gerichtshof gegen die „Migrationswende“ urteilt

Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs macht aus abgelehnten Asylbewerberinnen neue Antragsteller mit Aussicht auf Erfolg. Das zeigt: Die Richter wollen keine „Migrationswende“, sondern eine Ausweitung der Asylzuwanderung. Mit bereits fatalen Folgen auch für die Bundesrepublik.