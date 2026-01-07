- Wenn der Europäische Gerichtshof gegen die „Migrationswende“ urteilt
Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs macht aus abgelehnten Asylbewerberinnen neue Antragsteller mit Aussicht auf Erfolg. Das zeigt: Die Richter wollen keine „Migrationswende“, sondern eine Ausweitung der Asylzuwanderung. Mit bereits fatalen Folgen auch für die Bundesrepublik.
Dass Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sich in Sachen „Migrationswende“ redlich müht, kann kaum jemand bestreiten. „Das klare Signal aus Deutschland heraus, dass sich die Migrationspolitik in Europa geändert hat, ist in der Welt angekommen“, verkündete er zur Vorstellung der zwar deutlich gesunkenen, aber absolut immer noch sehr hohen Asylzahlen. Aber die entscheidenden Migrationssignale kommen in Deutschland und der EU längst nicht nur von demokratisch gewählten Ministern wie ihm, sondern auch von höchsten Gerichten, die überdeutlich keine Wende, sondern eine Ausweitung der Asylzuwanderung forcieren.
