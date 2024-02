Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Sein Buch „ Merkel am Ende. Warum die Methode Angela Merkels nicht mehr in unsere Zeit passt “ ist 2018 im FinanzBuch Verlag erschienen.

Markus Söder, Vorsitzender der CSU, der Erfinderpartei des Politischen Aschermittwoch, hatte in Passau die „Ampel- und Wokeness-freie Zone“ ausgerufen. Er lobte sich vor allem dafür, eine Regierung zu führen, in der „keine Grünen sitzen“ und sagte „nach Deutschland“ (also auch zu Friedrich Merz): „Wir wollen keine Grünen in der Bundesregierung, kein Schwarz-Grün.“ Und in bester Aschermittwochsmanier rief er der Ampel zu: „Ihr hattet eure Chance. Es ist vorbei. Macht den Weg frei. Es braucht Neuwahlen. Die Ampel muss weg!“

Seine Anti-Ampel- und vor allem Anti-Grünen-Polterei war durchaus unterhaltsam und sein Versprechen, so gut wie alles anders und rückgängig zu machen, vor allem in der Energie- und Wirtschafts-, aber auch in der Sozialpolitik (Bürgergeld abschaffen und die gute alte Sozialhilfe wieder einführen) beachtlich. Nach diesem Auftritt ist es fast unvorstellbar, dass er je einen Koalitionsvertrag mit den Grünen unterschreibt. Daran wird auch die CDU kaum vorbeikönnen.