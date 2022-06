Der Paritätische Gesamtverband ist nicht der größte unter den Wohlfahrtsverbänden, aber zweifellos der lauteste. Er mischt sich, anders als etwas die ungleich größeren Organisationen wie die evangelische Diakonie oder die katholische Caritas, viel stärker in politische Diskussionen ein. Vor allem sein eloquenter Hauptgeschäftsführer Ulrich Schneider prangert gern und laut die wachsende Armut in Deutschland an. Schneider ist deshalb gern gesehener Gast in öffentlich-rechtlichen Talkshows, während die Vertreter anderer Wohlfahrtsverbände dort kaum zu Wort kommen.

Jahr für Jahr legt „Der Paritätische“ einen sogenannten „Armutsbericht“ vor. Demnach hat die „Armutsquote“ im vergangenen Jahr mit 16,6 (2020: 16,1) Prozent einen neuen Höchststand erreicht. Rechnerisch leben folglich 13,8 Millionen Menschen in Deutschland unterhalb der „Armutsgrenze“ und damit 600.000 mehr als vor der Pandemie. Für Schneider ist das ein alarmierender Tatbestand.