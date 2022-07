Vor gut zwei Wochen veröffentlichte „Der Paritätische“ seinen jährlichen „Armutsbericht“. Wie immer fand Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer dieses Wohlfahrtsverbandes und in der Partei Die Linke engagiert, starke Worte. Die Armut sei in Deutschland so hoch wie nie, behauptete er und rief einen „Armutsrekord“ aus. Schneider weiß, was in den Medien – nicht zuletzt in den öffentlich-rechtlichen – gut ankommt. Die übernahmen gerne seine starken Worte und fragwürdigen Zahlen, wonach 13,8 Millionen Menschen in Deutschland arm seien.

Ein besonderes Erfolgserlebnis hatte der Sozialfunktionär, dass die ARD am selben Tag die Sendung „Wirtschaft vor acht“ monothematisch der Armut widmete beziehungsweise dem, was Schneider und andere Linke unter Armut verstehen. „Anja Kohl ist traumhaft“, schwärmte Schneider wie ein verliebter Teenager über die ARD-Moderatorin auf Twitter. Und weiter: „Statt nur über Börsenkurse zu reden, konfrontiert sie ihr Publikum mit Armut in Deutschland. Hätte niemals zu hoffen gewagt, dass wir es mit unserem Armutsbericht mal in die Börsennachrichten schaffen. Aber diese Frau macht’s möglich. Chapeau!“