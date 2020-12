Seit Jahrzehnten ist es ein Pflichttermin für nordrhein-westfälische Ministerpräsidenten: die Grubenfahrt. Armin Laschet ist der letzte Ministerpräsident an Rhein und Ruhr, der an einem sonnigen Septembermorgen 2019 unter Tage fahren wird. Drei Monate später schließt die letzte deutsche Steinkohlen-Zeche Prosper Haniel in Bottrop. Schicht im Schacht.

Bei Laschet ist dieser Termin jedoch auch eine Familienangelegenheit. „Der Bergbau hat unsere Familie geprägt wie Millionen andere im Ruhrgebiet auch“, sagt er. Denn: Laschets Vater Heinrich, den alle nur Heinz nennen, steht in diesem Moment in Bergsteigerkluft hinter seinem Sohn. Zu diesem Zeitpunkt bereits 84 Jahre alt, begleitet er die Grubenfahrt seines Sohnes. Bis zum Jahr 1968 war er selbst Steiger auf Zeche Anna I in Alsdorf, ließ sich später als in einem speziellen Aushilfsprogramm zum Lehrer weiterbilden und schaffte den Aufstieg zum Grundschulrektor.

Das Beispiel des Vaters soll auch 2019 noch zeigen: Es gibt ein Leben nach dem Bergbau. Es ist aber auch Beleg dafür, wie Laschet Politisches und Privates für sich immerzu in eine Gesamterzählung bringt. Denn: Neben Vater Heinz und Frau Susanne hat er auch noch seinen Bruder Remo mit unter Tage genommen. „Familienausflug im Förderkorb“, schreibt die Westdeutsche Allgemeine Zeitung damals.

Influencer-Marketing in der Staatskanzlei

Dieser hohe Stellenwert der Familie erklärt wohl auch Laschets Wutausbruch, als er in diesen Tagen mit den Vorwürfen der Vetternwirtschaft konfrontiert wird. Sein Sohn Johannes, der als Influencer Joe Laschet arbeitet, hatte seinem Vater die Nummer des Hemdenherstellers van Laack weitergereicht, mit dem er zusammenarbeite. Van-Laack-Inhaber Christian von Daniels bekam daraufhin an einem Sonntagabend im Frühjahr, so die Schilderung, einen Anruf des Ministerpräsidenten und Wochen später dann einen fast 40 Millionen Euro-schweren Auftrag für Schutzausrüstung. Ohne Ausschreibung.

„Wer nach der Krise nicht den Landesrechnungshof am Arsch hat, der hat alles verkehrt gemacht“, hatte Laschets Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann im April im Landtag die Lage beschrieben, auf die sich nun auch das Laschet Lager bezieht. Es sei dabei nicht um persönliche Vorteile gegangen, sondern um Hilfe, beteuert Joe Laschet bei Instagram. Und sein Vater weist die Vorwürfe barsch zurück: „Ich finde die haltlosen Unterstellungen der SPD schäbig und unanständig“, polterte Laschet, nachdem die SPD-Fraktion im Landtag eine Kleine Anfrage zum Hintergrund des Deals gestellt hatte, sie witterte „Influencer-Marketing“ in der Staatskanzlei.

Mit dem Kinderwagen in den Wahlkampf

Laschet, der im Januar CDU-Parteichef und später dann wohl Bundeskanzler werden will, steht im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Hat er „Macher-Qualitäten“ gezeigt, wie ihm die Rheinische Post attestiert? Oder war es Mauschelei um ein Maskengeschäft, rheinischer Klüngel? Unabhängig von dem Ausgang dieser Debatte zeigt sich eine Seite Laschets, die in naher Zukunft noch für mehr Gesprächsstoff sorgen könnte: Laschets Familie und deren Aktivitäten.

Denn während Bundeskanzlerin Angela Merkel oder auch Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder ihr Privatleben rigoros abschotten, ist die Familie bei Laschet auch in der Öffentlichkeit sichtbar. Nicht nur bei der Fahrt unter Tage in Bottrop, am Wahlabend in der Parteizentrale oder bei der Vereidigung auf der Landtagstribüne, sondern auch im Alltag und von Anbeginn: Mitstreiter können sich daran erinnern, wie Laschet einst mit dem Kinderwagen in Wahlkämpfen von Haustür zu Haustür zog. Sohn Johannes ist damals noch kein Jahr alt und Laschet Referent bei Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth in Bonn. Er nimmt den Kleinen mit zu einem Termin. Das Foto in der Zeitung zeigt dann Johannes auf dem Arm der Bundestagspräsidentin, wie er herzhaft in das Redemanuskript beißt. „Der Jüngste, der je eine Rede von mir zerrissen hat“, lässt sich Süssmuth zitieren.

Auf die Familie war Verlass

Heute besucht Laschet mit seinen Söhnen Film-Premieren oder Medienempfänge, einer seiner Brüder sitzt bei einem exklusiven Abendessen anlässlich des NRW-Staatspreises mit am Tisch. „Die Zeit mit meiner Familie ist mir sehr wichtig“, schreibt auch Laschet an zentraler Stelle auf seiner persönlichen Website, Ruhepol und Ratgeber. Es ist wohl nicht überinterpretiert, dass ihm seine Erziehung und Familie eine gewisse Resilienz verleihen: Gerade in der in seiner von Niederlagen und Rückschlägen gekennzeichneten Laufbahn, war es die Familie, auf die er sich verlassen konnte.

Gemeinsam mit Tobias Blasius

ist Moritz Küpper Autor der

Armin-Laschet-Biografie

„Der Machtmenschliche“

Die Brüder begleiten Laschets politische Karriere vom ersten Tag an bis heute. Remo Laschet ist schon bei den Schlachten der Jungen Union in den 80er-Jahren dabei, Patrick Laschet wird vor allem 2012 im Dunstkreis seines Politiker-Bruders gesehen. Er chauffiert Armin Laschet im eigenen Auto zu Regionalkonferenzen durch NRW, bei denen der sich seiner Parteibasis als künftiger Landesvorsitzender empfehlen will. Während sein damaliger Konkurrent Norbert Röttgen als Bundesminister auf einen funktionierenden Apparat inklusive Fahrer zurückgreifen kann, bleibt Außenseiter Laschet nur die Familie.

Auch Carsten Laschet hilft seinem Bruder immer wieder im politischen Geschäft. In seinem ersten Bundestagswahlkampf 1994 fungiert er als Büroleiter. Vor wichtigen Reden oder bedeutenden Auftritten schickt Laschet bis heute den Brüdern sein Manuskript. Er braucht eine ehrliche Meinung von Leuten, die es gut mit ihm meinen. Als er 2005 das überraschende Angebot von Jürgen Rüttgers erhielt, in seinem Kabinett erster Integrationsminister zu werden, war Laschet – statt auf dem Parteitag – auf einem Familienwochenende. Bis tief in die Nacht diskutierten die Laschets damals, ob Armin sein liebgewonnenes Mandat als Europa-Abgeordneter aufgeben und nach Düsseldorf gehen soll.

Karl der Große und Familie Laschet

Doch: Diese familiäre Nähe, die Präsenz bei Veranstaltungen und Terminen, vor allem aber auch das typische gesellschaftliche Engagement aller Laschets bieten diverse Anknüpfungspunkte und auch Fallstricke, die – je höher und prominenter der Erstgeborene wurde und wird – zum Thema werden. Sei es zur Belustigung, als beispielsweise die Stammbaum-Rekonstruktionen seines Bruders Patrick publik wurden, nach denen die Familie von Karl dem Großen abstammen könnte oder der etwas zu flapsig geratene TV-Auftritt seiner Frau Susanne, die im WDR-Fernsehen das Geheimnis der langjährigen Ehe wie folgt beschrieb: „Ich kann es Ihnen nicht erklären. Ich kann nur sagen, wir haben beide immer nach rechts und links geguckt, so ist es nicht. Aber wir haben nichts Besseres gefunden. Beide, das ist einfach so.“

Die Causa van Laack offenbart aber nun ein strukturelles Problem – jenseits jeglichem Spotts: Denn nicht nur Sohn Johannes alias Joe Laschet tummelt sich auf den Feldern, mit denen ein Ministerpräsident in Berührung kommt. Vor allem die beiden Brüder Remo und Carsten, beides Juristen, sind gesellschaftspolitisch aktiv: Remos Engagement führt ihn sogar bis ins Präsidium des Deutschen Hockey-Bundes (DHB). Er war Vizepräsident für Recht und Finanzen, saß zwischenzeitlich mit dem früheren NRW-Innenminister Ingo Wolf (FDP) dort im Präsidium und ist zudem im Beirat des Kölner Haus- und Grundbesitz-Verein sowie geschäftsführender Direktor des Rheinischen Instituts für Konfliktforschung an der Rheinischen Fachhochschule in Köln. Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit taucht sein Name mal als Anwalt des Kölner Profifußballers Anthony Modeste auf, dann wieder als Kuratoriumsvorsitzender der Deutschen Stiftung Eigentum.

Ein wissendes Lächeln

Diese Umtriebigkeit des Laschet-Clans fällt auf, wird auch in höchsten Kölner Kreisen registriert. „Ihr macht Euch auch überall breit“, witzelt einmal Konrad Adenauer, der Enkel des ersten Bundeskanzlers. Das ist im Jahr 2018. Adenauer hat da gerade erfahren, dass Carsten Laschet Syndikus des Kölner Doms geworden ist. Zudem ist er im Festkomitee Kölner Karneval aktiv. Zwei seiner Kinder waren bereits Bestandteil des Kinder-Dreigestirns, das immer auch in der NRW-Staatskanzlei empfangen wird. Er ist zudem Mitglied im Präsidium des Fußball-Regionalligisten Alemannia Aachen.

Gerade in Zeiten, in denen Kirchen, Karnevals-Vereine und Fußball-Klubs, um Corona-Hilfen ringen und von der Landesregierung eingeschränkt werden, könnten sich da Fragen stellen. Bislang kommen sich die Laschet-Brüder bei ihren Tänzen auf ziemlich vielen Hochzeiten in NRW nicht in die Quere. Und wer Armin Laschet vor einiger Zeit mit den zahllosen Aktivitäten seiner Brüder konfrontiert, erntet nur ein wissendes Lächeln.