Biografie über Armin Laschet - Doch kein Gottkanzler

Markus Söder stellt die Biografie von Armin Laschet vor, und zwar in dessen Abwesenheit. Was will uns der bayerische Ministerpräsident damit sagen? Ein Fernduell möglicher Kanzlerkandidaten war es jedenfalls nicht. Aber auch keine typische Werbeveranstaltung.