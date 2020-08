In diesem Sommer dürfte die Zeit an seinem Urlaubsplätzchen wohl noch einmal besonders intensiv werden. Wegen der Corona-Pandemie, wegen Laschets Kandidatur für den CDU-Parteivorsitz – und der Schnittmenge dieser beiden Prozesse. Seit Jahren fährt Laschet im Sommer an den Bodensee. Nach Baden-Württemberg, nicht nach Bayern. Das hat jedoch nichts mit der vor allem medial inszenierten Konkurrenz mit dem bayerischen Ministerpräsidenten zu tun. Dennoch: In der Corona-Krise scheint der Stern des nordrhein-westfälischen Regierungschefs eher zu sinken. Während sich Markus Söder mit seinem strikten Kurs in Umfragewerten über 90 Prozent sonnen kann, nimmt die Zustimmung zu Laschets Kurs ab. Entkanzlert, heißt es mancherorts schon. Hat sich Laschet, der eher als Lockerer wahrgenommen wird, verkalkuliert?