Angesichts der wieder ansteigenden Infektionszahlen werden die Forderungen nach baldigen kostenlosen Corona-Schnelltests für alle immer lauter. Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kritisierte gegenüber Bild, in Deutschland dauerten Zulassungen „immer so endlos lange“. Die FDP fordert, sich Österreich in Hinsicht auf die Selbsttests als Vorbild zu nehmen. Damit sollen auch Lockerungen der Corona-Regeln schneller möglich werden.

Spahn stellt sich den Fragen der Abgeordneten

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte ursprünglich angekündigt, dass ab 1. März ein Angebot für alle Bürger kommen solle, sich kostenlos von geschultem Personal mit Antigen-Schnelltests testen zu lassen. Darüber soll nun aber erst bei den Bund-Länder-Beratungen am 3. März gesprochen werden. Spahn stellt sich am heutigen Mittwoch in einer einstündigen Regierungsbefragung den Bundestagsabgeordneten.

Die Regierungsbefragung können Sie hier im Livestream ab 13 Uhr verfolgen.