Man vergisst es ja manchmal: Der öffentliche Rundfunk in Deutschland hat einen Bildungsauftrag. Wie schön daher, dass die ARD ihre diesjährige Themenwoche der „Zukunft der Bildung“ widmete. Und da der öffentlich-rechtliche Rundfunk nun einmal so ist, wie er ist, wurden auch brav alle Themen abgearbeitet, die der geneigte ARD-Nutzer so erwartet: Digitalisierung, Lehrermangel, Schule in der DDR, Medienkompetenz, etwas Hirnforschung und etwas Psychologie. Und da ein bisschen Sentimentalität nie fehlen darf, durften ein paar ARD-Promis und Ottonormalzuschauer unter dem Hashtag #dankdir jenen Menschen danken, die im richtigen Moment des Lebens etwas Entscheidendes getan oder gesagt haben: „Denn jede*r von uns kennt diesen einen Menschen.“

Schon an dem Punkt hatte sich die Sache mit der Bildung im Grunde erledigt. Wer gendert und ernsthaft fragt, was „gute Lehrer*innen“ ausmacht, hat sein Thema verfehlt. Denn gute Lehrer und gute Lehrerinnen zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Ideologien des Zeitgeistes widerstehen. Nur wer innerlich frei ist, kann geistige Freiheit glaubhaft vermitteln. Aber das nur nebenbei.

