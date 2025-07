Wie umgehen mit der AfD, so lautet eine beliebte Frage in Journalistenkreisen. Im Prinzip schon seit Gründung der Partei vor mittlerweile über zehn Jahren. Die Debatte darüber dauert an, obwohl die Antwort relativ einfach ist: Guter Journalismus ist guter Journalismus ist guter Journalismus. Wenn Journalisten einen guten Job machen, ist es egal, ob das Objekt ihrer Berichterstattung AfD heißt – oder Grüne. Obendrauf kommt, dass sich der Journalist mit der echten Realität auseinandersetzen muss, nicht mit irgendeiner gewünschten. Zieht die AfD mit einem Viertel der Stimmen in den Bundestag ein, muss sich das in der Berichterstattung spiegeln.

Nun gibt es weiß Gott mehr als genug Gründe, die Art und Weise der politischen Berichterstattung von ARD und ZDF zu kritisieren. Zu viel Framing, zu viel linke Schlagseite eines öffentlich-rechtlichen und damit von allen Gebührenzahlern finanzierten Apparates. Nicht exklusiv im Umgang mit der AfD, sondern im Umgang mit gewissen Themen, von denen einige – darunter EU, Migration und Corona – die AfD auch groß gemacht haben. Doch gehört hätte man trotzdem gerne, was Moderator Markus Preiß – der ohnehin keiner ist, der irgendeiner linken Agenda hinterher hetzen würde – im ARD-Sommerinterview mit AfD-Chefin Alice Weidel diskutieren wollte. Doch möglich war das am Sonntagabend nur stellenweise.