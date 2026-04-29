„Im Koran steht, dass ich mit Ungläubigen alles machen kann“, sagt ein Schüler einer Arche-Einrichtung
„Im Koran steht, dass ich mit Ungläubigen alles machen kann“, sagt ein Schüler einer Arche-Einrichtung /picture-alliance / Christian MUELLER / Müller Christian / picturedesk.com | Christian MUELLER

Arche-Sprecher über „Mini-Islamisten“ „Wo sind jetzt die, die 2015 Teddybären verteilt haben?“

Wolfgang Büscher berichtet von Mobbing und Gewalt durch arabischstämmige Jugendliche in seinen Arche-Einrichtungen. Besonders „Ungläubige“ geraten unter Druck. Die Lage spitze sich zu – von der Politik fühlen sie sich allein gelassen.

INTERVIEW MIT WOLFGANG BÜSCHER am 29. April 2026

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

So erreichen Sie Clemens Traub:

Zur Artikelübersicht

Wolfgang Büscher ist seit über zwei Jahrzehnten als Sprecher von „Die Arche“ in Berlin tätig.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Markus Michaelis | Mi., 29. April 2026 - 15:14

Ist das wirklich so? Migration (nicht nur die irreguläre) hat akkumuliert eine solches Ausmaß angenommen, dass es die Biodeutsche Mehrheitsgesellschaft, die einigen wenigen anderen die Hand reicht, so heute nicht mehr gibt, außer in speziellen Biotopen. Die "weltoffene Mitte" hat sich meiner Meinung nach einfach kolossal selbst überschätzt, wie groß (bzw. klein) sie ist, wie stark sie ist, wie universell ihre Weltsicht ist.

Es gibt auch nicht nur kriminelle Problemfälle, es gibt auch kulturelle Unterschiede und Zugehörigkeiten, Verteilungsfragen, Geschichts- und Menschenbilder. Auch eine gleichberechtige Fusion zwischen D und Vietnam würde ziemlich sicher scheitern - und nicht weil irgendwer kriminell oder menschenfeindlich wäre.

Die Probleme liegen nicht nur an kriminellen Migranten oder rassistischen Deutschen. Die sich selber weltoffen sehende Mitte hat zu sehr den Bezug zur realen Vielfalt in der Welt und ihren eigenen Kräften verloren.

gibt es so heute nicht mehr..." -- GENAU DAS war/ist ja auch der Plan, von KGE & Genoss:innen..., weil 'böse!'... ...

>> BUNT MUSS ES SEIN - KOSTE ES WAS ES WOLLE!!!

/🤣🤡🤪

PS: und "Der weiße Mann muss weg!" - selbstredend..., Nitzard...

Thomas Veit | Mi., 29. April 2026 - 15:34

legt man Sarrazins Berechnungen zugrunde... 🤔

Okay, in Berlin Dahlem, Grunewald und Charlottenburg läufts ja offensichtlich gut... ... ✔

Alex | Mi., 29. April 2026 - 15:38

die Deutschen schuld! Ich kann es nicht mehr hören, wir haben nicht integriert, wir haben alle zusammengepfercht in Ghettos, wir bringen ihnen die Sprache nicht bei, wir grenzen sie aus!

Das ist Bullshit!!

Sorry ich bediene mich ungern solcher Worte, aber diese linken sehen vor lauter Verbohrtheit nicht, die abscheuliche Realität die SIE mit ihrem Handeln zu verantworten haben!

Diese Leute gehören nicht hierher, sie passen nicht zu uns, sie respektieren uns und unsere Kultur nicht! Wer sie trotzdem millionenfach aufnimmt, MUSS mit diesen Zuständen rechnen und leben, so einfach ist das! Sie werden sich nie integrieren weil SIE es nicht wollen!

Der Abschuß ist der Begriff „verhaltenskreative Kinder“, was um alles in der Welt soll das bitte sein? Sie meinen wohl verhaltensauffällig, aber das ist ja negativ konnotiert, sowas geht ja im Zusammenhang mit unseren Gästen gar nicht!

Alex | Mi., 29. April 2026 - 15:40

die Deutschen schuld! Ich kann es nicht mehr hören, wir haben nicht integriert, wir haben alle zusammengepfercht in Ghettos, wir bringen ihnen die Sprache nicht bei, wir grenzen sie aus!

Bullshit!!

Sorry ich bediene mich ungern solcher Worte, aber diese linken sehen vor lauter Verbohrtheit nicht, was SIE mit ihrem Handeln anrichten! Wer diese Menschen millionenfach aufnimmt, der MUSS mit diesen Zuständen leben, so einfach ist das! Sie werden sich nie integrieren, weil SIE es nicht wollen!

Der Abschuß ist der Begriff „verhaltenskreative Kinder“, was um alles in der Welt soll das bitte sein? Sie meinen wohl verhaltensauffällig, aber das ist ja negativ konnotiert, sowas geht ja im Zusammenhang mit unseren Gästen gar nicht!

Wir brauchen ganz einfach nur eine 1:1 Betreuungsrate plus zusätzlich spezialisierte psychologische Zentren für die Traumatisierten von ihnen... ..., mit genügend ausgebildeten Spezialist:innen..., die auch arabisch sprechen, logisch.

>> Da müssen SIE dann halt mal auf Ihren Psycho-Arzttermin noch 6-12 Monate länger warten... (als jetzt schon) - aber das wird doch wohl mal möglich sein..., für die gute Sache...!??

/Ironie und Sarkasmus - nicht lustig!

“Can you cite one speck of hard evidence of the benefits of "diversity" that we have heard gushed about for years? Evidence of its harm can be seen — written in blood — from Iraq to India, from Serbia to Sudan, from Fiji to the Philippines. It is scary how easily so many people can be brainwashed by sheer repetition of a word.”
― Thomas Sowell

“Many on the political left are so entranced by the beauty of their vision that they cannot see the ugly reality they are creating in the real world.”
― Thomas Sowell

Alex | Mi., 29. April 2026 - 15:52

die Wut über dieses Interview im Griff zu halten, dieser feine Herr redet von Heuchelei im Bürgertum, dabei sind es Menschen wie er, die dafür verantwortlich sind, daß dieses Land überfremdet.

Sie wähnen sich im Recht, dabei zerstören sie meine Zukunft und die meiner Kinder! Er sieht was läuft, ist aber nicht in der Lage oder Willens die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. (Gut-)Menschen wie er sind das wirkliche Problem, sie und ihresgleichen sind für den Niedergang Europas verantwortlich! Es ist eine kleine verbohrte linksextreme Minderheit, die an den Bedürfnissen und dem Willen der Mehrheit vorbei handelt, eigentlich gehören sie alle hinter Gittern!

"feiner Herr, Heuchelei im Bürgertum" ? Soll das wirklich auf Herrn Büscher zutreffen - passt das?

@Redaktion - BITTE meinen geblockten

Kommentar veröffentlichen!! DANKE!

>> Es ging doch nur um Frau Baerbock...!? 🤔

Thomas Veit | Mi., 29. April 2026 - 16:05

sagen möchte, zur korrekten Einordnung meiner evtl. migrationskritischen Beiträge hier: es sind NICHT jene die Schuldigen daran, dass sich Sarrazins Prognosen verwirklichen und Realität werden, welche mehr oder weniger eingeladen zu uns gekommen sind..., sondern diejenigen völlig verpeilten 'progressiven Politiker:innen' und Linksgrünwoken Spinner:innen, welche sich in ihrer abgespeckten Hybris anmaßen das ganze Land nach ihren kunterbunten Kindertraumvorstellungen nach ihren Wünschen umzubauen..., und sich dabei erdreisten eine gestandene Persönlichkeit wie einem Herrn Sarrazin für seine kritischen Prognosen öffentlich zu diffamieren und zu canceln - die KGE's und 'Pro-Asyl'-Truppen, welche sich IMMER wenn es um die Konsequenzen geht nonchalant mit jeweils noch größerem linkswoken Geschwafel aus der Verantwortung stehlen...!!!

>> DAS ist ganz einfach nicht mehr erträglich!!

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.