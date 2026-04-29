- „Wo sind jetzt die, die 2015 Teddybären verteilt haben?“
Wolfgang Büscher berichtet von Mobbing und Gewalt durch arabischstämmige Jugendliche in seinen Arche-Einrichtungen. Besonders „Ungläubige“ geraten unter Druck. Die Lage spitze sich zu – von der Politik fühlen sie sich allein gelassen.
Wolfgang Büscher ist seit über zwei Jahrzehnten als Sprecher von „Die Arche“ in Berlin tätig.
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