Zwei Nachrichten zeigen, wie schief die Prioritäten der Strafverfolgung liegen: Wer den Bundeskanzler als Pinocchio verhohnepipelt, bekommt es mit der Polizei zu tun. Aber ein ausreisepflichtiger Straftäter kann seit 23 Jahren den Sozialstaat abkassieren.

VON FERDINAND KNAUSS am 25. Februar 2026 5 min

Ferdinand Knauß

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

„Regieren besteht im Festsetzen von Prioritäten.“ Das ist ein Zitat des britischen Labour-Politikers und zweifachen Premierminister Harold Wilson (1916-95), aber es könnte von jedem Politiker oder Politologen stammen, weil es eigentlich banal ist: Regierende und gesetzgebende Politiker können den Staat dazu veranlassen, das eine eher und intensiver zu tun und anderes weniger oder gar nicht. Zwei Nachrichten machen dieser Tage exemplarisch deutlich, was jedenfalls in Sachen Durchsetzung des Rechts in Deutschland mit hoher Priorität tatsächlich konsequent getan wird und was eher geringe Priorität hat.  

Urban Will | Mi., 25. Februar 2026 - 08:23

träge Wahlschafe, müsste die politische Landschaft längst anders aussehen.
In BW, welches sich im freien Fall in Richtung wirtschaftliches Chaos befindet, herbeigeführt durch eine grün-schwarze Regierung, wird man nun...man glaubt es nicht, eine schwarz-grüne Regierung wählen.
Und das, nachdem jedem schwäbischen Rindvieh klar sein muss, dass die BW-Schwarzen eh verkappte Grüne sind. Man wählt also weiter den Untergang.
Und klar ist auch, dass Huso B, wie Hunderttausende, gar Millionen anderer auch, auch weiterhin die deutschen Steuerzahler bescheißen dürfen unter wohlwollendem Wegschauen der Jusitiz und der Politik.
In jedem Land der Welt, zumindest jedem, wo es möglich ist, Politik per Wahlen zu verändern, würden längst andere Parteien regieren, aber halt nicht in D.
In meinen Augen der schlimmste „Sonderweg“ dieses Landes. Blindes Wahlschaftum. Untertänigkeit.
Der letzte Sonderweg endete 1945, da regelten es dann die Alliierten. Mal gespannt, wie lange dieser noch dauert.

Chris Groll | Mi., 25. Februar 2026 - 08:31

Nein Herr Knauß, das wird nicht an den Wahlergebnissen erkennbar werden.
60% der Bürger haben gesagt, sei würden genau so wählen wie bei der letzten Wahl. Von den
CDU Wählern waren es sogar 80%.
Die Politiker können lügen, betrügen und den Bürger verhöhnen, er wählt treudoof wieder die Verursacher allen Übels.
Zitat Johann Wolfgang von Goethe:
"Niemand ist mehr Sklave als der, der sich für frei hält, ohne es zu sein"

Maria Arenz | Mi., 25. Februar 2026 - 09:16

Es ist nur konsequent, daß ein Staat, der es sichtlich aufgegeben hat, die Probleme einer qualitativ und quantitativ unbegrenzten Invagration kausal anzugehen, sich umso stärker um die Eindämmung der sich daran und an anderen "Baustellen" entzündenen Kritik bemüht. Brave Rentner nach der Empfehlung Maos zu traitieren: "Bestrafe einen, erziehe Hunderte" ist ja auch viel einfacher, als sich mit den eher ungebärdigen Neuzugängen anzulegen. Eine punktuell inzwischen außer Rand und Band geratene Justiz verschone uns aber bitte mit weiterem Lamento über ihre "Überlastung". Sofern diese auf waschkörbeweise eingehenden Strafanzeigen nach § 188 StGB beruht, müsste man nur das Tatbestandsmerkmal: "geeignet, ihr politisches Wirken ERHEBLICH "zu erschweren" ernst nehmen. Weder der Kegelclub von Rentnern noch die Yogagruppe von Erzieherinnen bieten dafür den geringsten Anhaltspunkt. Es grenzt schon an Rechtsbeugung, wie dieses Tatbestandsmerkmal inzwischen vollautomatisch bejaht wird.

IngoFrank | Mi., 25. Februar 2026 - 09:43

Das war doch gerade einmal der Anfang. Jetzt wird schon aus „Haltungsgründen“ im ÖRR gelogen ! Und das bei einem Budget von rd. 2,27 Milliarden nur für‘s ZDZ.
Wenn ein ZDF Mitarbeiter einen Präsidenten eines NATO- Midgliedsstates der durchaus kritikwürdig in seiner Innen & Außenpolitik ist, als „Ziegen……“ beschimpft, bleibt das ungeahndet. Wenn ein Bürger diese Landes einen Bundeskanzler einen „Lügner“ mit einer kindlichen Märchenfigur der „lügt“ und dabei die allesamt gebrochenen „gelogenen“ Wahlversprechen, wie die Milliarden Schulden beim richtigen Namen nennt, von Polizei und Justietz verfolgt wird.
Mich stört einfach „Haltung“ vor Recht & Wahrheit. Mich stört die ständige Erinnerung an einen autoritären Staat in dem ich sozialisiert wurde, nämlich die DDR…..
Eben meldete der mdr ein Pilotprojekt an einer Schule in der eine pro Woche eine 1/4 stündliche „politische“ Schulung“ stattfindet. Ich kannte das unter „roten Treff“ a d Arbeit in der Lufttechnik Gotha
MfG a d Erf Rep

Achim Koester | Mi., 25. Februar 2026 - 09:44

ist leider zu einer irreführenden Floskel geworden, da werden Strafverfahren ausgesetzt, weil Fristen versäumt wurden, aber die Justiz andererseits mit Strafanzeigen gem §188 StGB überlastet. Sieht so ein Rechtsstaat aus?

