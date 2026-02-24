„Regieren besteht im Festsetzen von Prioritäten.“ Das ist ein Zitat des britischen Labour-Politikers und zweifachen Premierminister Harold Wilson (1916-95), aber es könnte von jedem Politiker oder Politologen stammen, weil es eigentlich banal ist: Regierende und gesetzgebende Politiker können den Staat dazu veranlassen, das eine eher und intensiver zu tun und anderes weniger oder gar nicht. Zwei Nachrichten machen dieser Tage exemplarisch deutlich, was jedenfalls in Sachen Durchsetzung des Rechts in Deutschland mit hoher Priorität tatsächlich konsequent getan wird und was eher geringe Priorität hat.