Antizionismus
Parole „FCK Zios“ (gemeint ist „Fuck Zionisten“) mit Hamas-Dreieck am Linke-Parteibüro in Oldenburg, 07.12.2025 / picture alliance / Eibner-Pressefoto | Eibner-Pressefoto/Fabian Steffen

Antisemitismusbeauftragter verlässt Partei die Linke Die Linke bekennt sich offen zur Feindschaft gegen Israel

Die Partei Die Linke erklärt sich zumindest in Niedersachsen ganz offiziell zum Feind des real existierenden Zionismus. Dieser ist nichts anderes als der Staat Israel, ohne den es kein jüdisches Leben im Nahen Osten gäbe. Das ist praktizierter Antisemitismus.

VON FERDINAND KNAUSS am 16. März 2026 4 min

Ferdinand Knauß

Autoreninfo

Ferdinand Knauß ist Cicero-Redakteur. Im März erscheint sein Buch „Der gelähmte Westen. Chronik einer Selbstaufgabe“. 2018 erschien „Merkel am Ende“.

 

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Wieder hat ein prominentes Mitglied der Partei Die Linke diese aufgrund von deren Antisemitismus verlassen. Nun ist es ausgerechnet Brandenburgs Antisemitismusbeauftragter Andreas Büttner. „Ich kann nicht länger Mitglied dieser Partei bleiben, ohne meine eigenen Überzeugungen zu verraten“, zitiert die Nachrichtenagentur KNA aus seinem Austrittsschreiben.

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Wolf | Mo., 16. März 2026 - 17:52

Und die CDU schließt sich mit solchen Leuten zu einer Volksfront zusammen?! Sachsen-Anhalt!

Man fasst es nicht.

Dorothee Sehrt-Irrek | Mo., 16. März 2026 - 17:58

Mit der Formulierung "heute real existierender Zionismus" lehnt man noch nicht den Staat Israel ab?

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