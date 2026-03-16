- Die Linke bekennt sich offen zur Feindschaft gegen Israel
Die Partei Die Linke erklärt sich zumindest in Niedersachsen ganz offiziell zum Feind des real existierenden Zionismus. Dieser ist nichts anderes als der Staat Israel, ohne den es kein jüdisches Leben im Nahen Osten gäbe. Das ist praktizierter Antisemitismus.
Wieder hat ein prominentes Mitglied der Partei Die Linke diese aufgrund von deren Antisemitismus verlassen. Nun ist es ausgerechnet Brandenburgs Antisemitismusbeauftragter Andreas Büttner. „Ich kann nicht länger Mitglied dieser Partei bleiben, ohne meine eigenen Überzeugungen zu verraten“, zitiert die Nachrichtenagentur KNA aus seinem Austrittsschreiben.
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