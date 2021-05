Thomas Dudek kam 1975 im polnischen Zabrze zur Welt, wuchs jedoch in Duisburg auf. Seit seinem Studium der Geschichts­­wissen­schaft, Politik und Slawistik und einer kurzen Tätigkeit am Deutschen Polen-Institut arbei­tet er als Journalist.

Es ist ein verstörendes und erschreckendes Video, das der Zentralrat der Juden in Deutschland am 13. Mai auf Twitter veröffentlicht hat. Demonstranten, die vor der Synagoge in Gelsenkirchen „Scheiß Juden“ brüllen. Diese antisemitische Beschimpfung, geduldet von der Polizei, kommt aber nicht von deutschen Rechtsradikalen, sondern von in Deutschland lebenden Moslems. Die in dem Video zu sehenden türkischen, tunesischen, algerischen und palästinensischen Flaggen offenbaren es gnadenlos.

Spätestens seit diesem Video und den Ereignissen Mitte Mai, als eine „pro-palästinensische Demonstration“ voller judenfeindlicher Losungen in Berlin-Neukölln mit Ausschreitungen endete, bei denen 93 Polizisten verletzt wurden, dürfte vielen klargeworden sein, dass Deutschland ein Problem mit muslimischen Antisemitismus hat. Ein Problem, vor dem viele aus falsch verstandener Toleranz die Augen über Jahre verschlossen haben und zum Teil noch heute verschließen.