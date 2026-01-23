Stromausfall Berlin
Eine dunkle Straßenlaterne in Zehlendorf, nachdem eine Gruppe Linksextremisten einen Anschlag auf das Berliner Stromnetz verübt hat / picture alliance/dpa | Elisa Schu

Den Herrschenden den Saft abdrehen? Warum die Gefahr des Anti-Technologie-Terrors wächst

Wer im Winter einer Stadt den Strom nimmt, um „Druck“ zu erzeugen, verhandelt nicht mehr – er erpresst. Umso fataler ist es, dass linke politische Kräfte den Linksextremismus ignorieren. Dabei spricht vieles dafür, dass etwa die Gefahr des Anti-Technologie-Terrors größer werden wird.

VON FLORIAN HARTLEB am 26. Januar 2026 9 min

Florian Hartleb

Autoreninfo

Dr. Florian Hartleb, Jahrgang 1979, ist Politikwissenschaftler und seit September 2025 assozierter Professor für internationale Beziehungen an der Modul University Wien, zudem lehrt er derzeit u.a. an der Universität Passau sowie der Katholischen Universität Eichstätt. Sein Spezialgebiet ist die Terrorismusforschung. Zuletzt hat er im Herbst das Buch „Teenager-Terroristen. Wie sich unsere Kinder radikalisieren – und wie wir sie schützen können“ bei Hoffmann und Campe veröffentlicht.

So erreichen Sie Florian Hartleb:

Am frühen Morgen des 3. Januar 2026 kippt in Berlin die Normalität – nicht mit einem Knall, sondern mit einem leisen Aus. An einer Kabelbrücke am Teltowkanal in Lichterfelde brennt es, kurz darauf fallen im Südwesten der Stadt Strom, Heizung und teils auch Kommunikation aus. Dunkle Treppenhäuser, ausgefallene Ampeln, geschlossene Läden, Einrichtungen im Notbetrieb: „Kritische Infrastruktur“ ist plötzlich kein Behördenwort mehr, sondern Alltagserfahrung. Der Netzbetreiber spricht von rund 45.000 Haushalten und 2200 Gewerbekunden; erst am 7. Januar gelten die Folgen als vollständig behoben. Wenige Tage nach der Tat übernimmt der Generalbundesanwalt die Ermittlungen – weil es nicht mehr nur um Brandstiftung, sondern um den Verdacht einer terroristischen Vereinigung geht.

