Am frühen Morgen des 3. Januar 2026 kippt in Berlin die Normalität – nicht mit einem Knall, sondern mit einem leisen Aus. An einer Kabelbrücke am Teltowkanal in Lichterfelde brennt es, kurz darauf fallen im Südwesten der Stadt Strom, Heizung und teils auch Kommunikation aus. Dunkle Treppenhäuser, ausgefallene Ampeln, geschlossene Läden, Einrichtungen im Notbetrieb: „Kritische Infrastruktur“ ist plötzlich kein Behördenwort mehr, sondern Alltagserfahrung. Der Netzbetreiber spricht von rund 45.000 Haushalten und 2200 Gewerbekunden; erst am 7. Januar gelten die Folgen als vollständig behoben. Wenige Tage nach der Tat übernimmt der Generalbundesanwalt die Ermittlungen – weil es nicht mehr nur um Brandstiftung, sondern um den Verdacht einer terroristischen Vereinigung geht.