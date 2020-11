Als am Sonntag 250 Islamisten in Hamburg gegen Mohammed-Karikaturen durch die Innenstadt zogen, kam er spontan angereist, um sich den 15 Gegendemonstranten anzuschließen. Er trug ein T-Shirt mit der Aufschrift „Gott ist die größte Verschwörungstheorie“ und hielt ein selbstgemaltes Plakat mit Mohammed-Karikaturen hoch. Dazu der Slogan: „Alle Menschen sind gleich an Würde geboren und frei. Doch die Ehre Mohammeds geht mir am Arsch vorbei“.