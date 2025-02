Nur wenige Stunden, nachdem der Vizekanzler Robert Habeck am Dienstag aus seinem dreijährigen migrationspolitischen Dornröschenschlaf erwacht war und nach dem Motto „Doppelt hält besser“ seinen Zehn-Punkte-Plan als Antwort auf den Fünf-Punkte-Plan von Friedrich Merz vorstellte, folgten schon die ersten parteiinternen Unstimmigkeiten. Habeck hatte sein vermeintliches „Vorpreschen“ in Migrationsfragen anscheinend nicht gründlich genug abgestimmt, und so gab es großen Gegenwind aus den Reihen der Grünen. Vielleicht ging es aber auch um den inhaltlichen Widerspruch mit dem grünen Abstimmungsverhalten beim Zustrombegrenzungsgesetz der Union im Bundestag. Die geschlossene Ablehnung konnte die Noch-Regierungspartei nämlich ausschließlich emotional, aber nicht inhaltlich erklären.

Habecks „Sicherheitsoffensive in zehn Punkten“ kann also getrost als Versuch gesehen werden, drei Wochen vor der Wahl doch noch einen Hauch von „Law and Order“ zu versprühen. Seine Kernforderungen: Vollstreckung von Haftbefehlen, Beschleunigung von Asylverfahren, mehr Befugnisse für Sicherheitspersonal und die Abschiebung von Straftätern. Ein angepasster Kuschelkurs, aber immerhin eine Annäherung an die Lebensrealität der meisten Menschen in Deutschland.

Doch besonders aus der eigenen Parteijugend gab es schon am Dienstag offene Angriffe auf Robert Habeck. So veröffentlichte beispielsweise die Grüne Jugend Niedersachsen ein inzwischen wieder gelöschtes Statement, in dem es unter anderem hieß (alle Rechtschreibfehler im Original): „Wir als Grüne Jugend Niedersachsen stellen uns klar gegen die größte Hetzjagd gegen Millionen von Migrant*innen die seit 1945 geführt wird.“

„Humanität durch Sozialstaat“

Über die Geschmacklosigkeit und Gefahr andauernder Nazi-Vergleiche wurde an anderer Stelle schon genügend gesagt, es bleibt weiter ein Rätsel, welche Massenpsychose das Lager der vermeintlich Progressiven ergriffen zu haben scheint. Weiter heißt es, dass Habeck die eigenen Werte für ein „paar Prozente“ bei einer Wahl über „Board“ werfe und „rechte Narrative“ befeuere. Minimalste Handlungsvorschläge eines grünen Vizekanzlers, um das größte innenpolitische Problem der vergangen zehn Jahre zumindest in Teilen anzugehen: ein „rechtes Narrativ“, glaubt man der Grünen Jugend. Gerade erst am Dienstagabend wurde ein 17-jähriger Afghane vor einem Einkaufszentrum in Schwerin mit einem Messer erstochen. Der Täter soll laut Bild-Informationen ebenfalls Migrationshintergrund haben. Am selben Abend hat die Polizei in Dortmund einen mehrfach vorbestraften Iraker festgenommen, der unter Kokaineinfluss vom Ort eines Verkehrsunfalls geflohen war, eine Maschinenpistole bei sich hatte und eine schutzsichere Weste trug.

Im Statement gegen Habeck folgt dann die übliche Abhandlung über Hass, Hetze und rechtsextreme Gewalt. Bingo, drei in Folge. „Wenn Habeck nach Rechts geht, gehen wir nach Links“ – so jedenfalls das Fazit der Grünen Jugend Niedersachsen. Wo da am linken Rand noch Platz sein soll und warum sogar der eigene Kanzlerkandidat aus Mangel an probaten Argumenten inzwischen politisch rechts ist? Geschenkt. Das Statement und auch das eigens angefertigte Wahlplakat mit Habecks Konterfei und den Worten „Wortbruch statt Wort. Habeck oder Merz, wo ist der Unterschied?“ sind inzwischen gelöscht worden, der Burgfrieden beschlossen, und der Jugendvorstand hat sich klar distanziert. Also alles wieder gut jenseits der Brandmauer und in der Grünen Partei. Zumindest für einen Tag.

Am Mittwoch veröffentlichte die Grüne Jugend nämlich ihren eigenen Zehn-Punkte-Plan. Man konnte es Robert Habeck wohl doch nicht verzeihen, dass er für einen kurzen Augenblick so tat, als wollte er ein realpolitisches Problem angehen.

Abschiebungen von Straftätern? Grenzkontrollen? Fehlanzeige. Von keiner einzigen Einschränkung in Sachen unbegrenzte Migration möchte die Grüne Jugend etwas wissen. Stattdessen sollen noch mehr Migranten nach Deutschland kommen. „Humanität durch Sozialstaat“, so der Titel des grünen Thesenpapiers für offene Grenzen und feministische Außenpolitik. Die Antwort auf die Frage, wie sich feministische Ideen und die Zuwanderung von weiteren hunderttausend jungen Männern aus muslimisch geprägten patriarchalen Gesellschaften verbinden lassen, bleibt das Schriftstück leider schuldig. Auf die lange überfällige Debatte über die Abschiebung straffälliger Asylbewerber und ausreisepflichtiger Migranten reagieren die Nachwuchs-Grünen mit der Forderung nach einem bundesweiten Antidiskriminierungsgesetz, um strukturellen Rassismus zu bekämpfen. Von den tatsächlichen Problemen oder den Fakten in der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) wollen sie weiterhin nichts wissen.

Die Suppe müssen dann die anderen auslöffeln

Wie „Diskriminierungs- und Diversitätssensibilität“ Gräueltaten wie in Aschaffenburg, Magdeburg und Solingen zukünftig verhindern soll, wissen die Verfasser selbst nicht. Aber darum geht es auch nicht. Ziel der ganzen Aktion der Führungsspitze rund um Jette Nietzard, bekennende Gegnerin der Unschuldsvermutung in der eigenen Partei, scheint einfach nur, Robert Habeck öffentlich anzuzählen. Anders kann und wird ein solches Manöver so kurz vor der Wahl nicht verstanden werden. Inhaltlich schließen sich einzelne Punkte gegenseitig aus, sind schlichtweg unrealistisch oder einfach nur leere Worthülsen. Auch konkrete Forderungen, die über „mehr Geld“ oder „mehr Hilfe“ hinausgehen, sucht man vergebens. Teile des Plans mögen moralisch wünschenswert und gut gemeint sein, aber alles in allem bleibt der zweite grüne Zehn-Punkte-Plan innerhalb von 24 Stunden eine einzige Ohrfeige für Robert Habeck.

Die gescheiterte Migrationspolitik soll wieder zum Laufen gebracht werden, indem man jedwede verbliebene Regel endgültig abschafft. Denn das Problem in Deutschland besteht laut grünem Nachwuchs darin, dass die „bestehenden Aufnahmeprogramme auf Grund von Barrieren nicht genug Wirkung entfalten“ können. Die Übersetzung dieser Aussage: Trotz aller Bemühungen unsererseits schaffen es leider nicht genug Migranten nach Deutschland. Dieser vermeintlich humanistische Blick auf die Welt verklärt jedoch völlig, dass die Kommunen, Behörden und sämtliche Strukturen in Deutschland bereits maßlos überfordert sind und auf dem letzten Loch pfeifen.

Damit Integration und Zuwanderung wieder Erfolgsstorys werden können, braucht das gesamte System dringend erst einmal eine Atempause. Erst vor kurzem veröffentlichte der „Arche“-Gründer Bernd Siggelkow einen Hilferuf an die Politik, verbunden mit der Bitte nach einer Umkehr in der Migrationspolitik. „Ein Krankenhaus, das nur 50 Betten hat, kann nicht 5000 Patienten“ aufnehmen, so der Vorsitzende des christlichen Kinder- und Jugendwerks. Aber in der überlegenen Welt grüner Nachwuchspolitiker spielen solche Überlegungen keine Rolle. Eine Demo gegen rechts hier, ein „Wir haben Platz“ dort, und die Suppe müssen dann die anderen auslöffeln. Mehr Sozialleistungen und ein Ende der Schuldenbremse, nur um noch mehr Migranten aufzunehmen. Forderungen, wie aus einem Loriot-Sketch über Politikergebaren.

Habeck kann nicht einmal seine eigene Partei hinter sich versammeln

„Integration gelingt dort, wo der Wohlfahrtsstaat für alle da ist“, lässt sich leicht rufen, wenn einem die eigenen Eltern die Wohnung in Kreuzberg auch bei der dritten Mieterhöhung noch finanzieren können. Der Wunsch nach „sichereren Fluchtrouten“ und der Finanzierung einer koordinierten europäischen Seenotrettung ist immerhin insofern verständlich, als in den zahlreichen NGOS genug grüne Parteimitglieder, Freunde und Verbündete sitzen, die verständlicherweise an ihren durch Steuergelder subventionierten Jobs hängen.

Während Robert Habeck, durch und durch Berufspolitiker, auf einen „stabilen demokratischen Konsens der Mitte“ schielt und bei Markus Lanz am Dienstagabend Friedensangebote in Richtung Friedrich Merz sendet, gibt die eigene Parteijugend in seinem Rücken jede Anschlussfähigkeit an die egal wie definierte bürgerliche Mitte auf. Mit dem taktischen Feingefühl des sprichwörtlichen Elefanten im Porzellanladen poltert die Grüne Jugend in eine sowieso schon höchst emotionale Debatte rund um Migration und stellt Forderungen, welche die direkte Antithese zu Habecks zaghaftem Vorstoß darstellen.

„Vielleicht gelingt es ja Scholz, Merz und mir, drei, vier, Punkte zu identifizieren, jetzt vor dem Endpunkt des Wahlkampfs, wo wir sagen: Da stimmen wir alle überein“, hofft Habeck noch bei Lanz. Den Wahlkampf im Wahlkampf aufgeben: ein alter Wahlkampftrick. Vielleicht sollte der Vizekanzler aber erstmal in seiner eigenen Partei auf die Suche nach Übereinstimmungen gehen, bevor er schon wieder auf Bundesebene den Hüter der Mitte zu spielen versucht.

Fest steht jedenfalls: Mit den Positionen der Grünen Jugend wird es nicht einmal die geringste Wende in der Migrationspolitik geben, es würde noch tausendmal schlimmer. Und solange Robert Habeck nicht einmal seine eigene Partei hinter sich versammeln kann, fehlt seinen moralischen Ansprachen und Versprechungen jede Glaubwürdigkeit. Immerhin kann so keiner nachträglich behaupten, er sei überrascht gewesen.

Vielleicht sollte sich die grüne Mutterpartei ähnlich wie ihr erklärter Gegner, die AfD, von ihrer Jugendorganisation abspalten. Dann könnte der Vizekanzler wenigstens in Ruhe versuchen, mit den anderen Erwachsenen Politik zu machen, und die Nachwuchsaktivisten hätten wieder mehr Zeit für Demos gegen die FDP. Oder die CDU. Oder vielleicht auch gegen die Grünen.