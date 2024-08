Schließlich, so die Anzeige weiter, heiße es „Made in Germany“ und nicht „Made by Germans“. Denn täglich gäben „Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“ aus aller Welt bei uns ihr Bestes. Getitelt ist dieser gedankliche Tiefflug passenderweise in schönstem Werbe-Denglisch: „Made in Germany Made by Vielfalt“. Selten hat sich ein Milieu in peinlicherer Weise die Blöße gegeben.