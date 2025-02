Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ben Krischke ist Leiter Digitales bei Cicero, Mit-Herausgeber des Buches „ Die Wokeness-Illusion “ und Mit-Autor des Buches „ Der Selbstbetrug “ (Verlag Herder). Er lebt in München.

Groß war der Andrang im Pressezentrum der Münchner Polizei am Freitagmittag. Während nur einen kurzen Fußweg entfernt, im Edelhotel Bayerischer Hof, die Münchner Sicherheitskonferenz langsam startete, um über das große Ganze zu sprechen – die Welt und welchen Lauf die Dinge in ihr nehmen sollen – ging es an der Augustinerstraße 2, wo der Eingang zum Pressezentrum ist, um den Anschlag vom Donnerstag. Es ist eine Gleichzeitigkeit, die auf ihre ganz eigene inakzeptable Weise für gleich mehrere Missverhältnisse steht.

Im Bayerischen Hof tagen die Mächtigen und Gutgeschützten, abgeschottet selbst von Pressevertretern, die sich dort nicht frei bewegen und nur für ausgemachte Interviews und nur in Begleitung von Sicherheitspersonal das Haus betreten dürfen. Im Pressezentrum der Polizei wiederum geht es um einen Demonstrationszug der Gewerkschaft Verdi, der nicht gut genug geschützt wurde – trotz Polizeibegleitung übrigens –, um zu verhindern, dass ein Mann in seinem weißen Mini Cooper zuerst einen von drei Streifenwägen überholte und anschließend in die Menschenmenge fuhr.