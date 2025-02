Volker Boehme-Neßler ist Professor für Öffentliches Recht, Medien- und Telekommunikations- recht an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Davor war er Rechtsanwalt und Professor für Europarecht, öffentliches Wirtschaftsrecht und Medienrecht an der Hochschule für Wirtschaft und Technik (HTW) in Berlin.

Am Tag nach der Bundestagswahl stellt die Bundestagsfraktion der CDU/CSU eine „Kleine Anfrage“ an die Bundesregierung. Das klingt trocken und bürokratisch, enthält aber politischen Sprengstoff. Die Union will wissen, wie es um die politische Neutralität staatlich geförderter und gemeinnütziger Organisationen bestellt ist. Der Anlass sind die Demonstrationen gegen die CDU vom Freitag vor der Bundestagswahl, die von vielen gemeinnützigen Organisationen mitveranstaltet wurden.

Die Fraktion hat dabei konkrete Vereine aus dem links-grünen Spektrum im Blick, zu denen sie detaillierte Fragen stellt. Sie fragt etwa nach der politischen Neutralität von Correctiv, von Attac, von Campact, der Amadeu-Antonio-Stiftung oder des Vereins „Omas gegen Rechts“. Andere prominente Namen im Fragenkatalog sind die Deutsche Umwelthilfe (DUH), der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) oder der Verein Agora Energiewende. Die Empörung bei den Betroffenen ist groß. Sie fühlen sich eingeschüchtert und an den Pranger gestellt. Aber ist die Aufregung begründet?

Kleine Anfragen: Transparenz in der Demokratie

Eine „Kleine Anfrage“ im Bundestag zu stellen, ist ein normaler Vorgang im parlamentarischen Alltag. Sie ist ein wichtiges Instrument der Opposition, um Transparenz zu schaffen – und um die Regierung zu piesacken. Für die Regierung kann das schmerzhaft sein. Keine Regierung liebt die Transparenz. Es gibt immer etwas zu verbergen – oder sogar zu vertuschen. Aber genau das ist die Demokratie: Sie muss lästig und schmerzhaft sein für die Herrschenden. Das schützt die Freiheit der Bürger.

Natürlich ist es der Inhalt, der die Anfrage der Union zum Aufreger macht. Sie fragt, ob gemeinnützige und staatlich geförderte Organisationen politisch neutral sind. Denn Neutralität ist eine zwingende Voraussetzung für Gemeinnützigkeit. Gemeinnützigkeit ist mit steuerlichen Privilegien verbunden. Und ein Entzug dieser Vorteile hat harte finanzielle Nachteile. Es geht also um viel (Steuer-)Geld. Wer selbstlos die Allgemeinheit fördert, bekommt im Gegenzug vom Staat Steuerprivilegien. Das ist der Deal der Gemeinnützigkeit. Das bedeutet aber auch: Wer sich nicht für die Allgemeinheit, sondern für Einzelinteressen und eine (partei)politische Richtung engagiert, darf nicht als gemeinnützig gefördert werden. Das ist in der Rechtsprechung unstrittig.

Engagement gegen rechts – gemeinnützig?

Die große Demonstration in Berlin gegen die CDU am Freitag vor der Wahl war offensichtlich nicht im Interesse der Allgemeinheit. Die Teilnehmer skandierten: „Ganz Berlin hasst die CDU“. Diese Hetzparole wurde auch überdimensional auf die Siegessäule projiziert. Das war Wahlkampf der wüstesten Sorte. Mit Allgemeinwohl und Gemeinnützigkeit hatte das nichts, aber auch gar nichts zu tun. Soweit sie als gemeinnützig anerkannt sind, kann das steuerrechtliche Konsequenzen für die Organisatoren dieser Demonstration haben.

Ein weiteres problematisches Beispiel sind die „Omas gegen Rechts“, die in letzter Zeit sehr von sich reden machen. Mindestens eine regionale Gliederung der Omas – die in Erfurt – ist als gemeinnützig anerkannt. Ein Engagement gegen Extremismus – rechten, linken und islamistischen – ist sicher im Interesse der Allgemeinheit. Denn Extremismus zerstört eine liberale und pluralistische Demokratie. Aber ist es zum Wohl der Allgemeinheit, sich „gegen rechts“ zu engagieren? Es gibt einen Unterschied zwischen rechts und rechtsextrem. Rechte Politik ist bei weitem nicht dasselbe wie rechtsextreme Politik. Das gilt auch auf der linken Seite des politischen Spektrums. Rechts und Links sind völlig normale und legitime Teile des Meinungsspektrums in einer pluralistischen Demokratie. Sie haben dieselbe Berechtigung und die gleichen Teilhaberechte wie alle anderen politischen Richtungen auch. Das ist das Wesen der Demokratie, wie sie die deutsche Verfassung versteht. Wer sich einseitig gegen eine politische Richtung wendet, tut nichts für das Allgemeinwohl. Er engagiert sich für eine politische Richtung. Das ist das gute Recht aller Bürger und aller Vereine. Aber dafür gibt es keine Steuerprivilegien.

Angriff auf die Zivilgesellschaft?

Die betroffenen NGOs sehen in der Anfrage einen „Angriff auf die Zivilgesellschaft“. Wer fragt, ob steuerlich privilegierte Vereine überhaupt die rechtlichen Voraussetzungen für die Steuervorteile erfüllen, bedroht die Zivilgesellschaft? Das ist eine bemerkenswerte Logik. Was ist das, die Zivilgesellschaft? Das ist der Bereich der Gesellschaft, in dem Bürger außerhalb von Markt und Staat freiwillig und selbstorganisiert zusammenwirken und sich für das Gemeinwohl einsetzen. Natürlich braucht eine lebendige Gesellschaft Bürger, die sich ehrenamtlich engagieren. Nicht zuletzt davon lebt sie. In Deutschland gibt es etwa 620.000 Vereine mit 50 Millionen Mitgliedern in allen Bereichen der Gesellschaft. Dazu kommen unzählige Bürgerinitiativen und Bürgerprojekte. Millionen von Ehrenamtlichen leisten eine wertvolle Arbeit, ohne die eine Gesellschaft nicht lebt. Das ist die sehr lebendige Zivilgesellschaft in Deutschland. Und natürlich kann und soll der Staat ehrenamtliche Tätigkeiten unterstützen. Das tut er auch, nicht zuletzt über das Gemeinnützigkeitsrecht.

Aber hier geht es um etwas völlig anderes. Hier finanziert der Staat mit mehreren Hundert Millionen Euro im Jahr ein sehr unübersichtliches Geflecht von privaten politischen Vereinen, die Gemeinnützigkeit für sich reklamieren. In Wirklichkeit engagieren sie sich einseitig für linke und grüne Politik. Es ist eine Anmaßung, wenn diese NGOs für sich in Anspruch nehmen, sie seien die Zivilgesellschaft. Sie sind bestenfalls ein sehr kleiner, wenn auch sehr lauter und fordernder Teil davon. Hier geht es nicht um einen Angriff auf die Zivilgesellschaft, sondern um möglichen flächendeckenden Missbrauch des Gemeinnützigkeitsrechts. Nicht die Zivilgesellschaft ist bedroht, sondern das Geschäftsmodell von NGOs, die zu Unrecht Steuerprivilegien genießen.

Regierung und NGOs – Ungute Symbiose

Natürlich geht es bei der Kleinen Anfrage nicht nur um finanzielle und steuerrechtliche Fragen. Sie wirft auch ein Schlaglicht auf ein Grundsatzproblem für den demokratischen Verfassungsstaat. Die Verteilung von Steuergeldern ist die Ausübung von Macht. Mit seinen Förderungen steuert der Staat gesellschaftliche und politische Entwicklungen. In der Demokratie muss das – wie jede Machtausübung – offen und transparent geschehen. Hier hat sich aber eine ungute und undurchsichtige Symbiose zwischen Staat und politischen NGOs entwickelt. Ministerien finanzieren mit Steuergeldern politische Aktivitäten von politisch einseitigen NGOs. Die Vereine übernehmen dann Aufgaben, die eigentlich Staatsaufgaben sind. Ein aktuelles Beispiel sind die Meldestellen im Internet und die Trusted Flaggers, die das Internet nach – anscheinend oder scheinbar – problematischen Inhalten durchforsten.

So ungeniert und ungehemmt wie die NGOs dürfte der Rechtsstaat nicht agieren. Er muss rechtliche Grenzen beachten, die für private NGOs nicht gelten. Durch die Symbiose mit den NGOs erweitert der Staat seine Macht und umgeht die rechtsstaatlichen Grenzen seiner Tätigkeit. Er schafft sich finanziell abhängige Vorfeldorganisationen, die seine Möglichkeiten erweitern – im Widerspruch zur Verfassung.

Vollends inakzeptabel wird dieses Geflecht, wenn die NGOs nicht das Allgemeinwohl im Auge haben, sondern eine politische Richtung vertreten. Dann nutzen Minister ihre Macht, um NGOs, die ihnen parteipolitisch nahestehen, finanziell zu fördern. Das Vorfeld der linken und grünen NGOs wird zum Erfüllungsgehilfen einer linken und grünen Regierung. Mit Steuergeldern wird dann indirekt, verdeckt und unkontrolliert Parteipolitik gemacht. Das ist das Gegenteil von Demokratie und Rechtsstaat. Es ist dringend nötig, da genauer hinzuschauen.