Stromausfall
Passanten im dunklen Tunnel am Bahnhof Wannsee / picture alliance/dpa | Michael Kappeler

Anschlag auf Berliner Stromversorgung Politisch legitimierter Terror

Selbsternannte Klimaschützer versetzen Teile Berlins in den Blackout und gefährden Menschenleben. Doch solche Attacken passieren nicht aus heiterem Himmel. Sie sind das Ergebnis einer politisch gewollten Legitimierung bestimmter Arten von Gewalt.

VON ALEXANDER MARGUIER am 5. Januar 2026 7 min

Alexander Marguier

Autoreninfo

Alexander Marguier ist Chefredakteur von Cicero.

So erreichen Sie Alexander Marguier:

Zur Artikelübersicht

In Berlin ist es inzwischen so: Wer noch alle Tassen im Schrank hat und es sich irgendwie leisten kann, der macht sich über Silvester vom Acker. Zumindest dann, wenn man keine Lust darauf hat, nächtens (oder gern auch schon tagsüber) mit Böllern beworfen oder mit Raketen beschossen zu werden. Dass insbesondere in migrantischen Milieus die Bürgerkriege der Herkunftsländer auf den Straßen der Hauptstadt mit Feuerwerkskörpern nachgespielt werden, gehört mittlerweile zum bunten Lokalkolorit einer Metropole, deren politische Eliten sich tatsächlich immer noch einbilden, etwas ganz Besonderes zu sein – „besonders“ im Sinne von attraktiv für Touristen und andere Abenteuerlustige. Was natürlich längst nicht mehr der Fall ist, wie ein Blick auf die Besucherzahlen (und wie in meinem Fall ein Gang durch den Flughafen BER bei Wiederankunft aus Italien am Sonntagabend) zeigt.

Auf dem Weg ins Dauerchaos

400 Festnahmen und 25 Schwerverletzte in der Nacht auf Neujahr: Das gilt heuer als Erfolg und als Ausweis einer funktionierenden behördlichen Deeskalationsstrategie, wie man sie in ähnlicher Form auch zu den wiederkehrenden Krawall-Festspielen am „revolutionären“ 1. Mai vermeldet bekommt, wenn bloß ein paar Tankstellen demoliert, zufällig umherstehende Autos abgefackelt und „Bullenschweine“ mit Wackersteinen beschmissen wurden. 

Was über lange Zeiträume durch mediale Kuschel-Berichterstattung und durch den permissiven Langmut der örtlichen Politik zu einer irgendwie lässigen Lebensart umgedeutet wurde, ist in Wahrheit natürlich nichts anderes als eine auch mentale Verwahrlosung, die nicht von heute auf morgen zurückgedreht werden kann – wenn den sogenannten Verantwortungsträgern nämlich zu dämmern beginnt, dass jener abschüssige Weg, auf den man die Stadtgesellschaft in einer Mischung aus ideologischer Verblendung und schierer Wurstigkeit geführt hat, geradewegs ins Dauerchaos führt.

Lesen Sie auch
Gießen
„Bürgerkriegsähnliche Zustände“

Die Gießener Gewalt mit „leuchtenden Augen“ sehen

Insofern ist die jüngste Attacke gegen die Berliner Stromversorgung, ausgeübt von einer linksradikalen Vereinigung namens „Vulkangruppe“, auch kein singuläres Ereignis. Sondern die konsequente Fortschreibung der quasi-behördlichen Legitimierung von Gewalt – sofern sie denn in einem erweiterten Multikulti-Kontext steht oder der richtigen Ideologie folgt. Wenn etwa der Linkspartei-Chef Jan van Aken davon spricht, dass linke Gewalttaten dem Gemeinwohl dienten, sollte dies durchaus ernst genommen werden. Und zwar von der Gesamtbevölkerung. 

Die ist nämlich zuvorderst von solcherlei politisch nobilitierten Selbstermächtigungsphantasien betroffen: Eine „gemeinwohlorientierte Aktion“ nennen die Vulkan-Terroristen ohne jede Ironie ihren Anschlag auf Kabel des Kraftwerks Lichterfelde, mit dem Zehntausende Haushalte im Berliner Südwesten in den tagelangen Blackout versetzt wurden, lebensgefährdende Kollateralschäden in Krankenhäusern und Altenheimen inbegriffen. So etwas passiert nicht aus heiterem Himmel, es braucht dafür einen längeren Vorlauf der gesellschaftlichen Normalisierung bestimmter Arten von Kriminalität. Mit der Mörderbande von der RAF war das nicht viel anders.

Der Zweck heiligt die Mittel

Der Zweck heiligt die Mittel: So lautet die Handlungsmaxime selbsternannter Weltverbesserer, die davon überzeugt sind, im Namen ihrer „guten Sache“ notfalls sogar über Leichen gehen zu können – und die dabei auch noch von Teilen des linken Milieus Applaus erhalten. Die von weiten Teilen der Presse und der Politik zu regelrechten Märtyrern hochgejubelten Aktivisten der „Letzten Generation“ etwa empfanden ihre Straßenklebe-Aktionen selbst dann noch vertretbar, als in Berlin eine Radfahrerin starb, weil die Rettungskräfte nicht schnell genug bei ihr sein konnten. 

Nur vor diesem Hintergrund ist auch die kriminelle Selbstgefälligkeit einer „Vulkangruppe“ zu verstehen: „Der Angriff auf das Gaskraftwerk ist ein Akt der Notwehr und der internationalen Solidarität mit allen, die die Erde und das Leben schützen. Die Infrastrukturen, die dem ‚technologischen Angriff‘ dienen und der Zerstörung der Erde Vorschub leisten, können sabotiert werden“, so steht es wörtlich im Bekennerschreiben. Und zu den Folgeschäden heißt es lapidar: „Bei den weniger wohlhabenden Menschen in dem Südwesten Berlins entschuldigen wir uns. Bei den vielen Besitzern von Villen in diesen Stadtteilen hält sich unser Mitleid in Grenzen.“ Wo gehobelt wird, da fallen eben auch Späne. Das ist Totalitarismus in Reinform.

Ohnehin lohnt sich die Lektüre des Bekennerschreibens in voller Gänze. Was dort nämlich zu lesen ist, könnte genauso gut aus einem Manifest von „Fridays for Future“ stammen, deren Protagonisten im Namen der „Klimarettung“ bekanntermaßen ganz selbstverständlich einen „Systemwechsel“ anstreben und in diesem Zusammenhang demokratische Willensbildungsprozesse für überholt ansehen. Von diesem Standpunkt aus ist es dann nur noch ein kleiner Schritt zu „gemeinwohlorientierten Aktionen“, mit denen Abertausenden Menschen mitten im Winter das Leben zur Hölle gemacht wird. Auch Putin weiß von der zermürbenden Wirkung, die durch Angriffe auf die Infrastruktur in der Bevölkerung ausgelöst werden. Deswegen lässt er ja ukrainische Heizkraftwerke und die Stromversorgung bombardieren. Bei der „Vulkangruppe“ klingt das zwar etwas anders, läuft aber auf dasselbe hinaus: „Fossile Kraftwerke abschalten ist Handarbeit. Nur Mut“, lautet deren Aufforderung wörtlich.

Kein isoliertes Rollkommando

Insofern ist selbstverständlich davon auszugehen, dass es sich bei der „Vulkangruppe“ nicht um ein isoliertes Rollkommando aus linksextremen „Klimaschützern“ handelt – zumal es durchaus spezifischer Kenntnisse bedarf, um mehrere Berliner Stadtteile durch einen neuralgischen Eingriff lahmlegen zu können. Es wäre übrigens auch nicht das erste Mal, dass mutmaßliche Mittäter linker Gewaltaktionen direkt aus dem Umfeld der Führungsebene im Hauptstadt-Senat stammen. Da ist die Frage also durchaus berechtigt, warum eine seit mehr als zehn Jahren aktive Terrorzelle immer wieder die Bevölkerung drangsalieren kann, ohne dass nennenswerte Ermittlungserfolge erzielt werden (während man gleichzeitig durchgedrehte Reichsbürger-Rentner im Tweed-Sakko der Öffentlichkeit als Ausgeburt des Schreckens präsentiert).

In einem Interview mit dem einstigen SED-Zentralorgan nd Der Tag (inzwischen umbenannt in nd) gab der Berliner Grünen-Abgeordnete Benedikt Lux anno 2020 folgende Sätze zu Protokoll: „Wir haben die gesamte Führung fast aller Berliner Sicherheitsbehörden ausgetauscht und dort ziemlich gute Leute reingebracht. Bei der Feuerwehr, der Polizei, der Generalstaatsanwaltschaft und auch beim Verfassungsschutz. Ich hoffe sehr, dass sich das in Zukunft bemerkbar macht.“ 

Lesen Sie auch
Hammerbande
Cicero Plus content Linksextreme Hammerbande

Die Blutspur der falschen Antifa

Die Bemerkbarmachung von „guter“ linksgrüner Personalpolitik läuft bisher allerdings nicht dergestalt, dass in der Stadt ein stärkeres Gefühl der inneren Sicherheit herrschte – gelinde gesagt. Aber womöglich war das ja, zumindest mit Blick auf die breite Bürgerschaft, auch gar nicht beabsichtigt. Dass die „Vulkangruppe“ sich in Berlin zumindest bisher so fühlen konnte wie der sprichwörtliche Fisch im Wasser, ist eben kein Zufall. Sondern das Ergebnis entsprechender Landschaftspflege.

CDU-Bürgermeister: „Kein Spaß“

„Wir werden hier eine hohe Priorisierung auf den Verfolgungsdruck legen. Wir wollen diese Täter ergreifen“, meldete sich nun auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner zu Wort, der sonst keine Möglichkeit auslässt, sich jenseits des angestammten Schrebergarten-Milieus auch in „progressiven“ Kreisen beliebt zu machen. „Es war eine linksextremistische Gruppe, die einmal mehr unsere Infrastruktur angegriffen hat und damit auch das Leben von Menschen bedroht hat, von älteren Menschen, die vielleicht Beatmungsgeräte brauchen, von Familien mit kleinen Kindern“, so der CDU-Mann. Man müsse diese Täter jetzt schnappen, denn das sei „kein Spaß, sondern hier ist ein terroristischer Anschlag passiert“. Allein die Tatsache, dass der christdemokratische Regierungschef der deutschen Hauptstadt glaubt festhalten zu müssen, dass eine derart verheerende Attacke auf die Stromversorgung als „Spaß“ aufgefasst werden könnte, sagt eigentlich alles über die politische Kultur Berlins. Und über jene der örtlichen CDU.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

IngoFrank | Mo., 5. Januar 2026 - 14:21

Und hinzukommend eine gewollte durch unfähige Staatsdiener nicht funktionierende städtische Verwaltung …..
Wo ist das Problem in wenigen Stunden Zelte von Hilfsorganisationen, techn. Hilfswerk o.ä. Zu organisieren diese über den schadhaften Stellen Aufzubauen und mit Notstromaggregaten zu beheizen um die Reperaturen auszuführen zu können ? Wo ist das Problem ? Wo die Notfallpläne ? Wo die „selbstdenkenden politischen Verantwortungsträger ? Aber wer für einen Flugplatz über 10 Jahre Bauzeit braucht, ist eben bei linken Terror ganz genau so überfordert.
Was ist bloß aus diesem Land geworden wenn selbst in ukrainischen Städten bei Angriffen auf die Versorgungsleitungen alles nach wenigen Stunden behoben ist.
Vielleicht sollten unsere Politgrößen bei aller Ironie zu Bewährung und zum Erfahrung sammeln, zu einem russischen Fronteinsatz abkommandiert werden um wieder schnelles Improvisieren zu erlernen. Ich weiß es nicht 🙈
Mit besten Gruß a d Erfurter Republik

Hans Jürgen Wienroth | Mo., 5. Januar 2026 - 14:49

Sind es nur die Grünen, die hier ihre Wurzeln zeigen oder gehört auch die Linkspartei dazu? Viele der Worte erinnern an Sprüche dieser Partei, wie z. B. „können wir uns die Reichen noch leisten?“ Es passt auch zu Gruppe, wie auch zu dieser Partei, Kommunismus und Sozialismus trotz seiner vielen „Kollateralschäden“ an Menschenleben positiv zu sehen. Man denke da nur an Mao oder näherliegend, wenn auch nicht so schrecklich, die DDR.

Es passt auch, dass durch die „Personalauswahl“ für lukrative Parlamentsposten Menschen mit Parteikarriere und weitestgehend ohne Wirtschaftserfahrung (speziell Handwerk oder Industrieunternehmen) auf die Listen kommen. Oft sind es „Zöglinge“ von Parlamentariern.

Der Ausspruch des Grünen-Abgeordnete Benedikt Lux zeigt, wie offen diese Politiker inzwischen ihre Verachtung für den normalen Bürger zeigen. Von der Verachtung ist es nur ein kleiner Weg bis zu anderem. Aber wie kann man das auf demokratischem und rechtsstaatlichem Wege ändern?

Ernst-Günther Konrad | Mo., 5. Januar 2026 - 15:18

Auch wenn Sie sonst noch so treffend die Lage in Berlin beschreiben. Die wollen das so. Eine Mehrheit hat den Lügner und Blender Wegner gewählt und das Stammwählerklientel von Grünen und Linken ist in der Hauptstadt noch immer sehr groß. Und bei den nächsten Wahlen wird wer gewählt werden? Auch wenn die AFD steigen wird, werden sich die Etablierten so zusammenschließen, dass man wahrscheinlich eine RRG, also Linke/SPD/Grüne bekommt und das verwaltetet Chaos gerade weitergeht. Dieser Stadt sollte der finanzielle Stecker gezogen werden, der für den Strom wurde ja schon gezogen. Und wirklich Herr Marguier, das war doch *nur* ein Blackout, ein Stromausfall, ein Unglück, ein böser Zwischenfall, wie kommen Sie denn da auf Terror? Aber das ist ja auch egal. Seit 11 Jahren schaltet und waltet die Gruppe *Vulcan* schon *erfolgreich* in Berlin von Steuergeldern finanziert und von Parteien *geschützt*.

Karl-Heinz Weiß | Mo., 5. Januar 2026 - 15:22

Dass der verspätet aus dem Urlaub angereiste Kai Wegner betonen muss, der Terroranschlag sei nicht als "Spaß" aufzufassen und dass in Berlin DIE LINKE Chancen auf ein Mandat als stärkste Fraktion hat - das sagt alles über diese Stadt.
"Völker der Welt, schaut auf diese Stadt" - es gibt einige zu lernen. Gottlob ist ein Teil der Regierungsverwaltung in Bonn geblieben. Die Chancen auf eine Rückverlegung des Regierungssitzes steigen.

Dirk Nowotsch | Mo., 5. Januar 2026 - 15:28

Der Kurs von Faeser und allen anhängigen Bundesbehörden und selbst die doppelsinnigen Reden vom Bundespräsidenten haben klar gemacht, Linksterrorismus guter Terrorismus! Die Bürger wurden im großen Stil verarscht, bei den Straßenblockaden und Flughafensabotagen! Nichts ist passiert! Rennt ein normaler Bürger irgendwo auf das Rollfeld und begeht Sabotage ist er fällig! Gar nicht auszudenken, er wäre ein AFD Mitglied! Die Berliner S-Bahn ist auch schon mehrmals durch Linke Brandanschläge sabotiert worden! Die Bahnstrecken nach Düsseldorf und Hamburg hat es auch schon mit diesen Brandanschlägen erwischt! Wann reagiert der gesichert linksblinde Staatsschutz und der noch linksblindere Verfassungsschutz? Warum gibt es keine personellen Konsequenzen in den Ermittlungsbehörden? Die neue Regierung scheint auch eine linke Schlagseite zu haben!? Alle Bezirksämter in Berlin sind extrem Rotgrün unterwandert und daher schon extrem linksfreundlich! Muss es erst Tote geben, bis mal ermittelt wird?

S. Kaiser | Mo., 5. Januar 2026 - 15:33

Nicht nur konservativ-bürgerlichen, sondern auch jedem sozial oder „links“ verortetem Menschen muss das Bekennerschreiben doch den Kamm schwellen lassen. Zitat: „Bei den weniger wohlhabenden Menschen in dem Südwesten Berlins entschuldigen wir uns. Bei den vielen Besitzern von Villen in diesen Stadtteilen hält sich unser Mitleid in Grenzen.“
Was für ein menschenverachtender Zynismus.
Klar, die Besitzer der Villen können schließlich auch einfach ihre Sachen packen, in den SUV laden, und ins Adlon umziehen, aber die sozial schwachen können sich das nicht leisten, und müssen im tiefsten Winter in dunklen, ausgekühlten Wohnungen ausharren. Von Kranken oder einsamen Alten im Hochhaus, die ohne Fahrstuhl nicht mit dem Rollator die Treppen runterkommen und sich Hilfe holen können, ganz zu schweigen.
Was für eine abstoßende verkommene Bagage, die das in Kauf nimmt.
Und in den beheizten Ministerien sitzen die Verantwortlichen in bequemen Sesseln und kriegen hier – pardon - das Maul nicht auf.

IngoFrank | Mo., 5. Januar 2026 - 17:36

die dann noch als Stellvertretender BT President fungiert …..

Das der wackere, ,endlich aus der FDP ausgetretene Ex Thüringer Ministerpräsident Kemmerich, in einem Weimaer Lokal nicht bedient wurde schlug mediale Wellen der Zustimmung der *Linken* Sorry unabhängigen Presse und Fernsehen.
Das wenige Tage später Herr Ramelow aus genau der selben Kneipe ein Foto von sich prostete und sich über die gute Bewirtung bedankte, spricht eigene Bände.

Das ein Imbissbetreiber im Nationalpark Hainich KGE Grüne die Bewirtung begründet verweigerte wie jungst die Thüringer Allgemeine berichtete, ihm dafür die Zusammenarbeit mit der Nationalparkverwaltung aufgekündigt wurde, fand lediglich „begrenzte provinzielle Aufmerksamkeit“
Tja Frau oder Herr Kaiser, das sind sie eben, die kleinen aber feinen Unterschiede in diesem Land !
Mit besten Grüßen aus der Erfurter Republik

Franz Edele | Mo., 5. Januar 2026 - 15:48

Im gestrigen heute-journal des ZDF dauerte es minutenlang bis im Beitrag zu dem Anschlag überhaupt von den mutmasslichen Verursachern gesprochen wurde. Das Bekennerschreiben wurde so zitiert, dass man rein gar nichts verstehen konnte. In der Anmoderation fabulierte Marietta Slomka noch über die Gefahren hybrider Angriffe und die Notwendigkeit von Vorratshaltung. Danach sah man zunächst fast romantisch inszenierte Bilder vom Beisammensein im Kerzenlicht. Kaum Statements von Wut, Frust oder Verzweiflung. An keiner Stelle war der berechtigte und dringende Aufruf zum Schutz der Sicherheit der Bevölkerung zu hören, geschweige denn die klar formulierte Zielsetzung der Täterfahndung und die Ankündigung entsprechender Bestrafung.

ist ein einziger Skandal! Die anderen Qualitätsmedien reißen sich ebenfalls kein Bein aus.

Urban Will | Mo., 5. Januar 2026 - 16:00

beheimatet ist, kann nun mal die Energiewende nach linksgrüner Vorstellung in der Praxis testen. Das Bekennerschreiben der Vulkangruppe war sicher gut formuliert, werden doch Verlage wie der Unrast-Verlag, die Anweisungen für den Linksterror geben und eben auch Anleitungen zur Formulierung von Bekennerschreiben von Weimers Ministerium mit Hunderttausenden Steuergeld gepimpert. Die Realsatire Deutschland kann man sich nicht ausdenken. Sie toppt alles, was Kishon und Co sich je hätten einfallen lassen können.
Fehlt noch dass ein paar Lemminge durch die dunklen Straßen stolpern und gegen Rechts demonstrieren. Damit die Deppendorfer ja nicht vergessen, von wo die „wirkliche Gefahr“ droht.
Und ich sage voraus: dieses Jahr wählen sie sich die Sozialisten an die Regierung, dann wird die Vulkangruppe noch mit Orden behängt.
Daher bin ich ehrlich: mein Mitleid hält sich in Grenzen. Wer etwas anderes als AfD wählte, wollte es so, wie es nun ist.
Es wird Zeit.
Für eine Kanzlerin Weidel.

Alles andere ist halbgarer Nonsens. Wir sehen ja nun, was aus der Linkstoleranz geworden ist. Linker Terror allüberall. Und der Staat führt sich ad absurdum. Werden die "Vulkanologen" jetzt aufgespürt? Und zwar mit allem, was der Staat an Polizei-Now-How zu bieten hat. Man liest nichts darüber. Da nehmen diese linken Schw.... normale Bürger, Kinder, Alte, Kranke quasi in Haft, und nichts geschieht. Und der Regierende Bürgermeister lächelt wie einst Laschet im Ahrtal. Und nichts geschieht. Aber die Bürger frieren und hungern. Eine unglaubliche Sauerei. Diese Verbrecher der sog. Vulkangruppe müssen schnellstens aufgespürt und dingfest gemacht werden. Am liebsten öffentlich am Gendarmenmarkt ausgestellt. Ausgepeitscht, geteert, gefedert. Das müsste der Staat machen, wenn er noch einer wäre, der den Namen Staat verdient. Aber Berlin ist ein einziger linker Sauhaufen, die Polizei entmannt und unfähig gemacht. Berlin zeigt uns, was der Staat BRD noch wert ist. Verdammte Scheiße. Pardon.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.