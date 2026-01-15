- Wegners Tennismatch lenkt von den Klimaterroristen ab – zur Freude von Linksgrün
Die Fahndung nach den linksextremen Terroristen der „Vulkangruppe“ sollte höchste Priorität genießen. Im linken politischen Spektrum ist dagegen das Tennisspiel des Regierenden Bürgermeisters am ersten Tag des Blackouts immer noch Thema Nummer eins. Typisch für den Zustand der Republik.
Ob bei Hochwasser oder Stromausfall: Die Öffentlichkeit, jedenfalls die mediale, erwartet von der Politik Krisenmanagement und Seelentrost zugleich. Die Regierenden sollen die Schäden geringhalten, für schnelle Entschädigungen sorgen und zugleich Mitgefühl zeigen. Letzteres äußert sich gewöhnlich darin, dass Kanzler, Ministerpräsidenten oder Minister sich vor Ort zeigen, Entschlossenheit bekunden, den Betroffenen Tee oder Decken reichen und den Helfern für ihren Einsatz wortreich danken.
