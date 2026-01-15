Anschlag auf Berliner Stromnetz - Wegners Tennismatch lenkt von den Klimaterroristen ab – zur Freude von Linksgrün

Die Fahndung nach den linksextremen Terroristen der „Vulkangruppe“ sollte höchste Priorität genießen. Im linken politischen Spektrum ist dagegen das Tennisspiel des Regierenden Bürgermeisters am ersten Tag des Blackouts immer noch Thema Nummer eins. Typisch für den Zustand der Republik.