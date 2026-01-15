Straße in Lichterfelde während des Stromausfalls
Die Grünen interessiert nicht sonderlich, wer durch den terroristischen Anschlag mehr als 100.000 Menschen bei Eiseskälte im Dunkeln sitzen ließ / picture alliance/dpa | Michael Ukas

Anschlag auf Berliner Stromnetz Wegners Tennismatch lenkt von den Klimaterroristen ab – zur Freude von Linksgrün

Die Fahndung nach den linksextremen Terroristen der „Vulkangruppe“ sollte höchste Priorität genießen. Im linken politischen Spektrum ist dagegen das Tennisspiel des Regierenden Bürgermeisters am ersten Tag des Blackouts immer noch Thema Nummer eins. Typisch für den Zustand der Republik.

VON HUGO MÜLLER-VOGG am 15. Januar 2026 5 min

Hugo Müller-Vogg

Autoreninfo

Dr. Hugo Müller-Vogg arbeitet als Publizist in Berlin. Er veröffentlichte zahlreiche Bücher zu politischen und wirtschaftlichen Fragen, darunter einen Interviewband mit Angela Merkel. Der gebürtige Mannheimer war von 1988 bis 2001 Mitherausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

So erreichen Sie Hugo Müller-Vogg:

Ob bei Hochwasser oder Stromausfall: Die Öffentlichkeit, jedenfalls die mediale, erwartet von der Politik Krisenmanagement und Seelentrost zugleich. Die Regierenden sollen die Schäden geringhalten, für schnelle Entschädigungen sorgen und zugleich Mitgefühl zeigen. Letzteres äußert sich gewöhnlich darin, dass Kanzler, Ministerpräsidenten oder Minister sich vor Ort zeigen, Entschlossenheit bekunden, den Betroffenen Tee oder Decken reichen und den Helfern für ihren Einsatz wortreich danken.

