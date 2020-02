Von Thüringen aus macht derzeit ein Phänomen Mode, das auch die Berliner Politik bereits fest im Griff zu haben scheint: Der angekündigte, aber nicht vollzogene Rücktritt. Immer öfter scheint es Menschen schwerzufallen, sich endgültig zu verabschieden.

Thomas Kemmerich hat es vorgemacht. Erst hatte er nicht die „mentale Stärke“ eines Wolfgang Kubicki, die Wahl zum Ministerpräsidenten des Freistaats durch Stimmen der FDP, CDU und AfD nicht anzunehmen, also gewissermaßen noch vor dem Antritt zurückzutreten. Dann musste erst Christian Lindner (der noch nicht zurückgetreten ist) nach Erfurt einreiten, um ihn zum Rücktritt zu bewegen. Den Kemmerich sodann auch ankündigte, um aber wegen angeblicher juristischer Bedenken doch noch im Amt zu bleiben. Erst ein Machtwort der Kanzlerin ließ ihn dann doch den sofortigen Rücktritt vollziehen. Ein Rücktritt vom Rücktritt vom Rücktritt. Da kann man schon mal den Überblick verlieren.

Merkel, die Mutter des angekündigten Rücktritts

Apropos Kanzlerin: Angela Merkel ist sozusagen die Mutter des angekündigten, aber nicht vollzogenen Rücktritts. Zumindest wurde in ihrer mittlerweile knapp 15-jährigen Regentschaft immer wieder ihr Rücktritt vorhergesagt, er trat jedoch nicht ein. Ihren geordneten Rückzug bereitete sie aber bereits vor über einem Jahr vor und gab schon mal das Amt der CDU-Parteichefin an Annegret Kramp-Karrenbauer ab. Vergeblich, denn jetzt hat sie sogar ihre Nachfolgerin politisch überlebt.

Annegret Kramp-Karrenbauer hat nämlich ebenfalls ihren Rücktritt angekündigt. Allerdings will auch sie sich mit dem Vollzug Zeit lassen, bis ein Nachfolger und Kanzlerkandidat gefunden ist. Und das kann AKKs Meinung nach dauern: Im Sommer soll einer gefunden worden sein, im Winter auf dem Bundesparteitag gekürt werden. AKK wäre nach ihrer Rücktrittsankündigung also noch fast ein Jahr im Amt, immerhin darin wäre sie ihrem Vorbild Merkel fast ebenbürtig.

Der Abschied fällt schwer

Ein Rücktrittsverzögerer ist in dem ganzen Trubel fast schon wieder in Vergessenheit geraten: Mike Mohring, der thüringische Fraktionschef, wurde erst in einer langen Nachtsitzung von seinen Abgeordneten dazu genötigt, am folgenden Tag seinen Rücktritt anzukündigen. Das schien Mohring aber am nächsten Morgen schon wieder verdrängt zu haben, so dass seine Untergebenen mit einer Vertrauensabstimmung gegen ihn drohten. Woraufhin er doch bekannt gab, nicht wieder für den Fraktionsvorsitz kandidieren zu wollen. Bis zum Mai könnte sich sein endgültiger Rücktritt noch hinziehen. Mohring soll derweil erst einmal in den Skiurlaub gefahren sein. Seine letzte „Abfahrt“ hatten sich Manche gewiss anders vorgestellt.

Wieso schaffen es die großen Herren und Damen der Politik nicht, konsequent zurückzutreten? Klar, ein Abschied fällt oft schwer, zumal, wenn man endlich da angekommen ist, wo man immer hin wollte: an den Hebeln der Macht. Doch zu gehen, um zu bleiben, macht die Sache ziemlich kompliziert. Denn als lame duck fällt es umso schwerer, sich durchzusetzen. AKK beispielsweise behauptete in ihrer Rücktrittsankündigung zwar, sie könne nun "befreiter den Prozess der Kandidatenkür mitgestalten", doch sie wird selbst wissen, dass das bestenfalls eine Wunschvorstellung ist. Die Untergebenen schielen schon nach der Gunst ihres möglichen Nachfolgers oder halten sich selbst für ihn. Wen AKK zum Kanzlerkandidaten küren möchte, wird niemanden mehr interessieren.

Das Leben als Rücktrittsankündigung

Je länger sich der Prozess der Rücktrittsankündigung hinzieht, desto gefährlicher wird er. Sowohl für den Ankündiger selbst als auch für sein Aufgabengebiet. So ein angekündigter Rücktritt lähmt Parteien, Regierungen und letztlich ein ganzes Land. Das retardierende Moment mündet in der klassischen griechischen Tragödie nicht ohne Grund in der Katastrophe. Wollen wir hoffen, dass es in Thüringen und in Berlin nicht so weit kommt. Einer in der Hauptstadt macht jedenfalls vor, wie man auch konsequent und schneller als gedacht zurücktreten treten kann: Jürgen Klinsmann kündigte seinen Rücktritt als Trainer von Hertha BSC auf Facebook an, bevor er seinen Verein davon in Kenntnis setzte. Ob das die Katastrophe des Abstieg des Berliner Clubs noch verhindert, weiß allerdings nur Gott.

Wo wir gerade über Gott sprechen: Vielleicht beruhigt der Gedanke, dass im Grunde das ganze Leben eine einzige Rücktrittsankündigung ist. Irgendwann sind wir alle Geschichte. Das weiß wohl auch Kardinal Reinhard Marx, der mit frommer Gelassenheit ankündigte, nicht erneut als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz anzutreten. Er hat im Unterschied zu den meisten anderen derzeit auch einen unspektakulären, vielleicht sogar den besten Grund für sein Ausscheiden: sein Alter. Mit 72 Jahren hat man sich den Ruhestand redlich verdient.

Vielleicht ist das ja auch ein Grund, warum sich andere, jüngere von ihren Ämtern nicht trennen können. Denn was kommt nach dem wirklichen, endgültigen Rücktritt? Die grauenhafte Leere der Bedeutungslosigkeit, das Nichts der tagtäglichen Frage: Was fange ich heute nur mit mir an? Ob das quälend lange Hinauszögern des Abschied allerdings erträglicher ist, müssen AKK, Mohring & Co. für sich entscheiden.