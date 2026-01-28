Annegret Kramp-Karrenbauer im Porträt - Veteranin der Mitte

Sie steht irgendwo zwischen Merz und Merkel. Die Ex-CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ist zurück und will bürgerliche Politik wieder attraktiv machen. Als neue Chefin der Konrad-Adenauer-Stiftung soll sie einen neuen Kurs setzen.