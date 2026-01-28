- Veteranin der Mitte
Sie steht irgendwo zwischen Merz und Merkel. Die Ex-CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ist zurück und will bürgerliche Politik wieder attraktiv machen. Als neue Chefin der Konrad-Adenauer-Stiftung soll sie einen neuen Kurs setzen.
Zwei Mal hat Annegret Kramp-Karrenbauer gegen Friedrich Merz gewonnen. Das erste Mal setzte sie sich 2018 in Hamburg gegen ihn durch und wurde Bundesvorsitzende der CDU und damit Nachfolgerin von Angela Merkel in diesem Amt. Das zweite Mal war erst vor wenigen Wochen, kurz vor Weihnachten 2025, da stach die Saarländerin mit dem prägnanten Kürzel den Kandidaten des inzwischen zum Kanzler und Parteivorsitzenden aufgestiegenen Merz aus.
