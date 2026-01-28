Ex-CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer
Ex-CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer / Foto: Thomas Pirot/Laif

Annegret Kramp-Karrenbauer im Porträt Veteranin der Mitte

Sie steht irgendwo zwischen Merz und Merkel. Die Ex-CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer ist zurück und will bürgerliche Politik wieder attraktiv machen. Als neue Chefin der Konrad-Adenauer-Stiftung soll sie einen neuen Kurs setzen.

VON VOLKER RESING am 18. Februar 2026 4 min

Volker Resing

Autoreninfo

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

So erreichen Sie Volker Resing:

Zur Artikelübersicht

Zwei Mal hat Annegret Kramp-Karrenbauer gegen Friedrich Merz gewonnen. Das erste Mal setzte sie sich 2018 in Hamburg gegen ihn durch und wurde Bundesvorsitzende der CDU und damit Nachfolgerin von Angela Merkel in diesem Amt. Das zweite Mal war erst vor wenigen Wochen, kurz vor Weihnachten 2025, da stach die Saarländerin mit dem prägnanten Kürzel den Kandidaten des inzwischen zum Kanzler und Parteivorsitzenden aufgestiegenen Merz aus. 

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Maria Arenz | Mi., 18. Februar 2026 - 17:34

und großer Not, ist der Mittelweg der Tod". Sagt eine alte Volksweisheit. Und "Ach Gottchen". kann ich da nur wieder sagen. Erneut wurde sie vom Merkel-Flügel erfolgreich in Stellung gebracht, um dem von der bösen alten Frau mit den abgekauten Fingernägeln so ungeliebten Merz eine Niederlage beizubringen. Und wieder hat er gegen sie verloren. Frau Krampf-Karrenbauer hat ja selbst einmal verkündet, daß sie als Quotenfrau geholt wurde. Und genauso wird sie auch jetzt wieder agieren. Brav nach Osten schielend und nur dort nicht anecken. Ist inzwischen aber auch schon egal, so tief, wie der Merz-Karren inzwischen im Dreck steckt.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.