Hektisch geht es Anfang Februar in Berlin zu, Spitzenpolitiker hetzen von Termin zu Termin. Regiert wird im Laufschritt. Zu dem normalen Irrsinn gesellen sich die Koalitionsverhandlungen. An einem dieser Tage, der Zeitplan ist längst aus allen Fugen geraten, sitzt Annegret Kramp-Karrenbauer im Kanzleramt links neben Angela Merkel. Der Zufall will es, dass die saarländische Ministerpräsidentin in dieser „durchaus spannenden Zeit“ der Ministerpräsidentenkonferenz vorsitzt.

Wie Annegret Kramp-Karrenbauer da so im weiten grauen Hosenanzug sitzt, über Flüchtlinge, die Digitalisierung oder Fahrverbote für Diesel-Fahrzeuge spricht – erst konzentriert die vielen Wünsche der Bundesländer an die nächste Regierung darlegt und dann über das gute gegenseitige Verständnis in den Arbeitsgruppen redet –, da verschwimmen nach und nach die Grenzen. Irgendwann ist nicht mehr klar: Berichtet Kramp-Karrenbauer gerade aus der MPK oder aus den Koalitionsverhandlungen? Legt sie die Position des Saarlands oder die der CDU dar? Unweigerlich fragen sich alle Anwesenden, ob da vielleicht schon die zukünftige Bundesministerin sitzt und jene CDU-Politikerin, die in ein paar Jahren das Erbe von Angela Merkel im Kanzleramt antreten könnte.

