Am 7. Dezember des vergangenen Jahres hielt Annegret Kramp-Karrenbauer in Hamburg eine durchaus beeindruckende Rede – ihre Bewerbung für den Parteivorsitz der CDU. Es lohnt sich, den Auftritt der damaligen Generalsekretärin noch einmal auf Youtube anzuschauen und darauf zu achten, an welchen Stellen die Delegierten besonders laut applaudierten. Zum Beispiel bei diesem Satz: „Für mich gibt es nur die eine Union, die CDU, das ist unsere Familie.“

Die „letzte große europäische Volkspartei“ (Zitat AKK) war damals bereits tief gespalten in ein linksliberales Merkel-Lager auf der einen und den konservativ-wirtschaftsfreundlichen Flügel auf der anderen Seite. Und die Bewerberin versprach nicht nur, diese Kluft zu überwinden. Mit starken Worten verkündete sie noch etliche andere Punkte ihrer politischen Agenda: „Bremsen lösen für Unternehmen“, „Leistung muss sich lohnen“, einen „Staat, der sich nicht auf der Nase herumtrampeln lässt“ oder ein Europa, das „offen nach innen und sicher nach außen“ sein müsse.

