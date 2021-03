Marko Northe leitet die Onlineredaktion von cicero.de . Zuvor war er Teamleiter Online im ARD-Hauptstadtstudio und Redakteur bei der "Welt". Studium in Bonn, Genf und Berlin sowie am Deutschen Literaturinstitut Leipzig.

Zu den frustrierenden Dingen dieser Pandemie gehört, dass sich inzwischen alles zu wiederholen scheint. Und zwar in einem solchen Maße, dass selbst Referenzen auf den Filmklassiker „Und täglich grüßt das Murmeltier“ nur noch schal und längst nicht mehr witzig sind.

Auch die Talkshow „Anne Will“ ist in der Wiederkehr des ewig Gleichen gefangen, mit den ewig gleichen Gästen, die sich über das ewig Gleiche streiten und immer wieder auf die ewig gleichen Schlüsse kommen, die dann aber seltsamerweise von der Politik nicht so umgesetzt werden, dass sich bei der nächsten Ausgabe der Sendung etwas geändert hätte, und man folglich wieder über das Gleiche streitet.

Haseloff erinnert an Trump

Reiner Haseloff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt und wiederkehrender Gast der Sendung, sorgte an diesem Sonntag noch für ein anderes Déjà-vu, indem er an den ehemaligen US-Präsidenten Trump (der ja womöglich in vier Jahren auch wiederkehren wird – ja, sollten wir denn wirklich in einer Zeitschleife gefangen sein?) erinnerte.

Haseloff, der die gesamte Sendung über wirkte, als brauche er dringend Urlaub, versuchte fahrig, die deutsche Pandemie-Politik als Erfolg zu verkaufen, indem er ein Kurvendiagramm mit Corona-Fällen ausgewählter Länder in die Kamera hielt und behauptete, Deutschland und Dänemark seien da „ganz unten“. Das ähnelte stark einem Interview des australischen Journalisten Jonathan Swan mit Donald Trump im August letzten Jahres. Damals versuchte der US-Präsident Swan mit fragwürdigen Diagrammen zu überzeugen, dessen verdutzt-verständnisloser Gesichtsausdruck ging daraufhin auf diversen Social-Media-Plattformen viral.

Auch Haseloff konnte bis zum Schluss der Sendung nicht klar artikulieren, was die Strategie von Bund und Ländern in Sachen Öffnungsperspektiven, Impfungen und Testungen denn nun eigentlich sei. Über Strecken erinnerten seine Aussagen an die rhetorischen Perlen Edmund Stoibers. Und bis zum Schluss blieb es ein Rätsel, warum Haseloff von Will nicht eingehend zur Selbstbedienungsmentalität seines Parteikollegen Nikolas Löbel befragt wurde.

„Unglückliche“ Beschlüsse

Wesentlich klarer dagegen war das, was Karl Lauterbach zu sagen hatte. Der SPD-Gesundheitsexperte, der in „Und täglich grüßt das Murmeltier“ wahrscheinlich das Murmeltier höchstpersönlich spielen würde, auch weil er so präzise die Zukunft vorhersagt wie das pelzige Wetterorakel, sagte allerdings (wieder einmal) nichts, was einen optimistisch stimmen würde. Die Beschlüsse des letzten Bund-Länder-Gipfels seien „unglücklich“, irgendwann im April sei die Inzidenz wieder über 100, durch die Mutation werde die Pandemie dann eine neue Dynamik bekommen. „Und dann kommen wir letztendlich auf die Lage vom 7. März zurück und müssen das Gleiche noch einmal machen“, so die angesichts der jetzt schon steigenden Zahlen eigentlich logische, aber umso deprimierendere Analyse des Gesundheitspolitikers.

Lauterbach, das muss man ihm lassen, setzt sich nicht immer und immer wieder in Talkshows, um sich beliebt zu machen. Auch was die dringend benötigten Schnelltests und Selbsttests angeht, sagte er etwas, das einen nicht gerade fröhlich stimmt: Niemand in Deutschland wisse derzeit de facto, wie viele Schnelltests aktuell verfügbar sind. Moderatorin Will entfuhr daraufhin: „Aber das ist doch ein Skandal.“ Lauterbach: „Ich bewerte nicht, ich beschreibe nur.“

Gleichen Scheuer und Spahn sich aus?

Dass jetzt erst eine sogenannte Taskforce für den Aufbau der Testlogistik eingesetzt wird, die zudem noch aus Verkehrsminister Andreas Scheuer und Gesundheitsminister Jens Spahn besteht, dazu fiel dem Spiegel-Kollegen Markus Feldenkirchen nur noch sarkastisch ein: Scheuer sei ja sehr voreilig, wenn es darum gehe, Verträge zu unterschreiben - siehe PKW-Maut –, Spahn eher zu langsam – siehe Impfstoffe –, vielleicht habe man gedacht, wenn man beides kombiniere, dann gleiche es sich aus.

Über Galgenhumor dieser Art konnte Angela Inselkammer, Präsidentin des bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes nicht lachen. Sie wies immer wieder darauf hin, dass die Gastronomen und Hoteliers ausgefeilte Hygienekonzepte ausgearbeitet hätten und dringend wieder öffnen müssten. Viele Kollegen meldeten sich bei ihr und berichteten weinend von ihren Existenzängsten. Doch so viel Verständnis die Runde auch für ihre Sorgen aufbringen mochte, vor Ende März wird es keine Öffnung der Gastronomie geben. Und dann erst einmal auch nur im Außenbereich.

Federle for Bundesgesundheitsministerin

Einen Hoffnungsschimmer gab es derweil in dieser Sendung. Denn Lisa Federle, Notärztin und Pandemie-Beauftragte des Landkreises Tübingen, zeigte wie man mit viel Eigeninitiative das erreicht, woran Spahn, Merkel und die Ministerpräsidenten offensichtlich scheitern: Genug Tests zu beschaffen und genügend Menschen zu testen, um die Infektionszahlen dauerhaft unter die Inzidenzmarke von 35 zu drücken.

Vielleicht sollte Federle einfach ins Bundesgesundheitsministerium wechseln. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass dort auch nächste Woche noch Jens Spahn arbeitet und bei Anne Will wieder alle debattieren, warum Deutschland in Sachen Corona nicht vorankommt. So wie in der Woche danach. Und danach.