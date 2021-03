Wie verheerend dieser Landtagswahl-Sonntag für die CDU verlaufen ist, zeigt sich auch daran, wen die Partei abends dann noch zu Anne Will geschickt hat: den ehemaligen Innenminister Thomas de Maizère. Ein „Ex“ durfte also (mit schneidigen Inhalten und wenig Substanz) dem Fernsehpublikum nicht nur erklären, warum es für die Union in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz so stark bergab ging. Sondern auch, was das alles mit den jüngste Masken-Skandalen und Aserbaidschan-Verwicklungen gewisser Bundestagsabgeordneter aus den eigenen Reihen zu tun hat.

Den Auftakt in der Runde aber machte Bundesfinanzminister Olaf Scholz, seines Zeichens auch SPD-Kanzlerkandidat. Scholzens Kernbotschaft: Es sei nunmehr klar geworden, dass politische Mehrheiten auch ohne CDU und CSU möglich sind. Als die Moderatorin daraufhin wissen wollte, ob damit auch rot-rot-grüne Machtoptionen gemeint seien, reagierte Scholz mit der ihm eigenen Fähigkeit, sein Nicht-Sagen-Wollen in halbwegs gravitätische Worte zu hüllen. Kurzum: Er ging der Frage aus dem Weg, sprach von einer „zuversichtlichen Perspektive“ und bezeichnete die SPD ohne mit der Wimper zu zucken als „fröhliche Partei“.