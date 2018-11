Wo endet die Mittel- und wo beginnt die Oberschicht? Friedrich Merz, einer der aussichtsreichsten Kandidaten für den Vorsitz der CDU, sieht sich selbst trotz Einkünften in siebenstelliger Höhe mittendrin in der Mitte, wenn auch „gehoben“. Oder abgehoben? So hatten ihn viele dargestellt in den vergangenen Tagen. Wie könne ein derart hochbezahlter Lobbyist der Finanzwirtschaft die Belange der sogenannten kleinen Leute verstehen? So wurde Merz unversehens zum Paradebeispiel der Sendung „Anne Will“. Eigentlich sollte es um das soziale Gefälle zwischen Arm und Reich, Ost und West sowie Stadt und Land gehen. Tatsächlich ging es aber recht bald nur noch um Merz.

„Gut Kasse gemacht“

Ihm gegenüber saßen die Grüne-Parteivorsitzende Annalena Baerbock, Tagesspiegel-Herausgeber Stephan-Andreas Casdorff und Manuela Schwesig, Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern und stellvertretende Parteivorsitzende der SPD. Vor allem Letztere versuchte sich als Anwältin der einfachen Bevölkerung und harte Merz-Gegenspielerin. „Ich beneide Sie nicht um ihre zwei Privatflugzeuge“, sagte sie.

Schwesig stellte infrage, ob Merz angesichts seiner beruflichen Vergangenheit denn „eigentlich den Alltag der Menschen nachvollziehen“ könne und trat gegen seine Mittelschicht-Aussage nach: Zwar sei es in Ordnung, in die Wirtschaft zu gehen, dort viel Geld zu verdienen und wieder zur Politik zurückzukehren, doch „Sie müssen doch wissen, dass das Durchschnittsbrutto in diesem Land 2860 Euro sind. Die Masse hat nicht einmal 2000 Euro netto. Und ich rede jetzt nicht vom Tag, sondern vom Monat.“ Warum er nicht dazu stehe, in der Wirtschaft „gut Kasse gemacht“ zu haben, fragte Schwesig.

Merz störte sich vor allem daran, dass Schwesig ihn mit der Phrase „Kasse gemacht“ bewusst abwerte. Er habe viel gearbeitet, nichts geschenkt bekommen, stets seine Steuern gezahlt und er beschäftige Mitarbeiter. „Wenn sich jemand mal auch im Beruf bewährt hat, und anschließend sagt, ich möchte diesem Staat etwas zurückgeben von dem, was ich auch durch diesen Staat machen konnte.“ Gemessen am Applaus des Publikums ging der Punkt an Merz.

„Ich bin absolut clean“

Relativ souverän reagierte der 63-Jährige auch auf Moderatorin Anne Wills Fragen nach möglichen Interessenkonflikten wegen seiner Tätigkeit bei der Fondsgesellschaft Blackrock und seiner Rolle in den sogenannten Cum-Ex- und Cum-Cum-Geschäften, durch die Großbanken Steuerbetrug in Milliardenhöhe betrieben haben. Er kündigte an, alle seine Unternehmensmandate niederzulegen, sollte er zum Vorsitzenden gewählt werden. Und Banken, die solche Geschäfte betreiben, habe er immer als unmoralisch empfunden. Er arbeite nicht für solche Unternehmen: „Ich mag diese Leute nicht.“ Solche Geschäfte hätten nicht in seiner aktiven Zeit stattgefunden: „Ich bin absolut clean.“

Dennoch stelle sich die Frage, bemängelte Schwesig, ob März der Richtige sei für die notwendige Bekämpfung des Steuerbetrugs, aber auch für die Abschaffung der Kita-Gebühren und das Sichern einer angemessenen Rente: „Da hapert es bei der CDU“. Sie bezweifle, ob sich das mit Merz als Vorsitzendem ändern würde. Schwesig, konterte März, unterstelle der CDU in diesen Feldern Mängel, obwohl die SPD den Finanzminister stellt und Schwesig selbst jahrelang Familienministerin war. Er selbst wolle die Mittelschicht nicht belasten, sondern Leistungsträger durch Steuersenkungen entlasten. Sozialleistungen befürworte er, jedoch mit Augenmaß, man dürfe keine uneinlösbaren Versprechen machen. Sein Bild als „knallharter Neoliberaler“, wie Anne Will es formulierte, versuchte er so mit wirtschaftsliberalen Positionen plus einer Prise Sozialpolitik zu entkräften. Den Kampfbegriff „neoliberal“ lasse er nicht durchgehen, er sei ordoliberal, sagte Merz leicht gereizt.

Mythos Grenzöffnung?

Unbeholfen wirkte Merz immer dann, wenn er den Spagat versuchte: Er wolle sowohl Wähler von der AfD als auch von den Grünen zurückgewinnen, verkündete er. Anne Wills Versuche, ihn durch Nachfragen festzunageln, wich er mit schwammigen Phrasen aus. „Ich will keine Achsenverschiebung nach rechts oder links, sondern, dass wir das ganze Wählerspektrum abdecken.“ Er wolle Wertkonservativen, die für nationale Identität und einen gesunden Patriotismus stehen, in der CDU eine Heimat bieten. Die CDU müsse für innere Sicherheit stehen, für Sozial- und Klimapolitik, für Europapolitik und für Rechtstaatlichkeit. Was das konkret bedeute, hakte Will nach. Merz' passive und vorsichtige Antwort: Es würden Zweifel geäußert, ob die Rechtsstaatlichkeit noch gegeben sei. Und bezüglich der Flüchtlingspolitik 2015 werde gefragt: „Auf welcher Rechtsgrundlage sind die Grenzen geöffnet worden?“

Annalena Baerbock vertritt jenes Lager, dass diese Frage für einen rechten Mythos hält, da es Grenzen im europäischen Schengenraum, so die Argumentation, nicht gebe. Die Grenzen seien offen gewesen, entgegnete die Grünen-Politikerin: „Die Frage war nur, ob man sie zumacht.“ Merz antwortete mit dem Verweis auf das Dublin-Abkommen, laut dem ein Asylantrag in dem Land abgeschlossen werden muss, das innerhalb der EU zuerst betreten wurde – wimmelte jedoch schnell wieder ab: Er halte die Entscheidung der Kanzlerin für eine große humanitäre Geste, außerdem habe es keinen Sinn, „diese Schlachten noch einmal zu schlagen.“ Nicht zu sehr anecken, Sympathien sammeln und es sowohl grünbürgerlichen und konservativen Wählern recht machen, schienen Merz‘ Ziele zu sein.

Um die soziale Spaltung ging es kaum

Fazit: Friedrich Merz nutzte die Plattform Talkshow, um sich als bodenständiger Wirtschaftsliberaler zu zeigen, nickte viel und zustimmend zu den Beiträgen der Diskutanten, war defensiv und harmoniefixiert – vermutlich wissend, dass ein allzu impulsives Auftreten all jene verschreckt, die den defensiven Politik-Stil Merkels oder auch Kamp-Karrenbauers bejubeln. Die Zweifel an seiner Glaubwürdigkeit und sein Bonzen-Image dürften dennoch weiter an ihm haften, auch, weil seine Gegner sie einzusetzen wissen. Wie schon in den vergangenen Wochen suchte er die Nähe zu den Grünen und kritisierte die AfD. Auch wenn er es nicht zugibt: Natürlich will er die CDU nach rechts rücken, sich von Merkel abgrenzen und sich gleichzeitig links von der AfD etablieren.

Um die soziale Spaltung ging es letztendlich kaum und wenn, dann nur in Form warmer Sonntagsreden. Dass Friedrich Merz ein wirtschaftsnaher Politiker und von ihm keine sozialdemokratische Politik für „die kleinen Leute“ zu erwarten ist, ist offensichtlich und legitim. Umso spannender wäre es gewesen, auch jene Parteivertreter stärker in die Mangel zu nehmen, die versuchten, sich als volksnah und ausgeprägt sozialpolitisch zu gerieren. Bei Manuela Schwesig war dies der Fall, als Anne Will andeutete, dass die SPD die von ihr kritisierte Politik in den vergangenen Jahren mitgetragen hat. Auf Annalena Baerbocks Plädoyer, sich für die „Abgehängten“ einzusetzen und den Alltagsproblemen der Menschen zuzuhören, wäre beispielsweise die konsequente Nachfrage von Interesse gewesen, warum dieses Klientel in ihrer Partei, die eher Besserverdiener beherbergt – und die bezeichnenderweise vom wirtschaftsliberalen Merz gelobt wird – keine Heimat findet.