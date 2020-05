Es war eigentlich wie immer, gestern Abend in der Talkshow „Anne Will“. Die Grünen machten von ihrer Einladungsgarantie Gebrauch und schickten, wie schon am 26. April, ihre Ko-Vorsitzende Annalena Baerbock. Am 3. Mai hatten sie ihren Ko-Vorsitzenden Robert Habeck entsandt. Nach Lage der Dinge müsste Habeck am 7. Juni wieder in den Ring steigen. Hätten die öffentlich-rechtlichen Talkshows verfassungsgebende Kompetenz, wäre es längst um das aus grüner Sicht antiquierte Grundgesetz von 1949 geschehen.

Die AfD machte wie immer Gebrauch von der Garantie, nicht eingeladen zu werden, und blieb fern, und die Moderatorin hielt dem Modetrend Flanking die Treue und ließ die Knöchel frei. Etwas war dann doch nicht wie immer, wodurch „Anne Will“ fast spannender wurde als der überraschungsarm abgedichtete „Tatort“.

