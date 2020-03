Wer hätte je gedacht, dass von den Landesämtern ermittelte Fallzahlen täglich per Fax an das Robert-Koch-Institut nach Berlin gesandt werden? Fax – das gibt es noch? Oder dass vier von fünf Kommunen keinen Notfallplan für Epidemien haben? Oder dass Atemschutzmasken selbst genäht oder aus anderen Ländern erbettelt werden müssen, weil es in Deutschland Produktions- und Lieferengpässe und keine ausreichende Vorsorge gibt? Vom Ethanol-Mangel und sich abzeichnenden Kapazitätsengpässen an Kliniken haben wir noch gar nicht geredet.