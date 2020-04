In der Vergangenheit ist verschiedentlich bezweifelt worden, dass Sachsen in Deutschland liege. Man riet dem stolzen Stamm, es andernorts zu versuchen, jenseits des deutschen Föderalismus. Wogegen sich jenes sächsische Erbe regte, das subkutan lebhaft blieb bis heute, obwohl die beiden letzten sächsischen Ministerpräsidenten eher dessen zerknirscht-bedröppeltes Gegenstück abgaben.

Dieses alte Erbe, das Erbe Augusts des Starken, die Mischung aus prunkendem Selbstlob und Optimismus als Dienstanweisung, kehrte jetzt zurück in die Öffentlichkeit. Zu vermelden ist, dass sich Ministerpräsident Michael Kretschmer am 19. April 2020 vom verzagten Melancholiker in einen zupackenden Lobredner verwandelte, und zwar in der ARD-Talkshow „Anne Will“. Kretschmer sieht Deutschland in der Corona-Krise auf bestem Weg und Sachsen als Vorbild. Alles laufe ziemlich wunderbar, „typisch deutsch“ eben.

„Typisch deutsch“

Das typisch Deutsche ist freilich unter den gegenwärtigen Krisenbedingungen eine Kategorie, die alles Akademische sprengt. Um das Typische mit dem Besten kurzschließen zu können, wie Kretschmer es tat, braucht es einen validen Datenkranz. Am 19. April 2020 war bekannt geworden, dass die Fallsterblichkeit in Deutschland den siebten Tag in Folge stieg, auf nunmehr 3,1 Prozent der Infizierten. Ebenfalls am 19. April rügte das Bayerische Rote Kreuz scharf den „kaputtgesparten“ Katastrophenschutz, der seinen Namen nicht verdiene. Freilich stimmt auch, dass die von jedem typischen Deutschen mittlerweile im Schlaf herzubetende Ansteckungsrate beziehungsweise Covid-19-Reproduktionszahl unter der 1,0 angekommen ist.

