Giffey argumentiert hier kaum anders als die ertappten Plagiatssünder aus der tschechischen oder russischen Politik. Sie zeigt damit, dass sie – wie ihre osteuropäischen Kollegen – bis heute nicht verstanden hat, was eine akademische Auseinandersetzung ausmacht. Egal, ob Baerbocks Werk nun ein Sachbuch (so Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner) oder gerade kein Sachbuch (so Baerbock) ist, es wurde der Öffentlichkeit als Debattenbeitrag vorgelegt. Kritische Stimmen sollen in dieser Debatte dann aber nicht stattfinden. Das darf nicht sein – wir sind nicht in Russland.