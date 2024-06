Es ist der Tag eins, nachdem ein Polizist in Mannheim seinen Verletzungen erlag. Am Freitag hatte ein mutmaßlich islamistisch motivierter Attentäter mehrere Menschen angriffen und insgesamt fünf Personen verletzt. Es scheint alles normal weiterzulaufen. Der islamistische Anschlag hat mit Münster an diesem Montag doch nichts zu tun, so könnte man sich in Sicherheit wiegen. Doch denken das auch die zahlreichen Polizisten, die am Domplatz Aufstellung genommen haben?