Annalena Baerbock

Lindner will vor der versammelten Unternehmerschaft ein paar leichte Punkte machen und schiebt der Grünen-Chefin die Schuld am Scheitern der Jamaika-Koalition zu. Baerbock zieht die Augenbrauen hoch und hat mit einem kurzen „Das Trauma steckt tief“ erst die Lacher auf ihrer Seite und dann auch noch den Applaus, als sie nachlegt: „Kein Mensch interessiert sich für solche binnenpolitischen Streits. So was muss geklärt werden, wenn man an Verhandlungstischen sitzt.“