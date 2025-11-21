Angst vor Reformen - „Unser Sozialstaat kann zum Sozialfall werden“

Der ehemalige Finanzminister und Ex-SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück fordert Reformen - und kritisiert im Cicero-Interview die oft reflexhafte Empörung in Deutschland, wenn Probleme offen benannt werden. Er mahnt: Deutschland muss sich den Realitäten stellen.