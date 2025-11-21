- „Unser Sozialstaat kann zum Sozialfall werden“
Der ehemalige Finanzminister und Ex-SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück fordert Reformen - und kritisiert im Cicero-Interview die oft reflexhafte Empörung in Deutschland, wenn Probleme offen benannt werden. Er mahnt: Deutschland muss sich den Realitäten stellen.
Peer Steinbrück war als SPD-Politiker unter anderem Ministerpräsident, Bundesfinanzminister und Kanzlerkandidat seiner Partei. Der Jurist war sieben Jahre lang Mitglied des Bundestags. Von ihm und seinen Mitstreitern ist im Herder-Verlag sein Reformplan erschienen.
