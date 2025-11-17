Hudhaifa Al-Mashhadani ist Leiter der säkularen Ibn-Khaldun-Sprachschule in Berlin-Neukölln. Der gebürtige Iraker und studierte Politikwissenschaftler setzt sich seit Jahren für einen humanistischen Bildungsansatz ein, der ohne ausländische Einflussnahme auskommt und auf Integration, Offenheit und kritisches Denken setzt. Durch seine klare Haltung gegen politisch-religiösen Extremismus sowie seine Zusammenarbeit mit jüdischen Einrichtungen wurde er zunehmend zur Zielscheibe radikaler Gruppen.