Hudhaifa Al-Mashhadani
Hudhaifa Al-Mashhadani / Jens Gyarmaty

Schulleiter wird in Berlin-Neukölln angegriffen „Es gibt Islamisten und Linksextreme, die mich töten möchten“

Nach dem Angriff an der U-Bahn Rathaus Neukölln spricht Hudhaifa Al-Mashhadani, Leiter der säkularen Ibn-Khaldun-Sprachschule, über den mutmaßlichen Mordversuch, seine Beobachtungen zu Überschneidungen von Islamisten und Jusos und warum ihn Martin Hikels Rückzug beunruhigt.

INTERVIEW MIT HUDHAIFA AL-MASHHADANI am 18. November 2025

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur.

So erreichen Sie Clemens Traub:

Zur Artikelübersicht

Hudhaifa Al-Mashhadani ist Leiter der säkularen Ibn-Khaldun-Sprachschule in Berlin-Neukölln. Der gebürtige Iraker und studierte Politikwissenschaftler setzt sich seit Jahren für einen humanistischen Bildungsansatz ein, der ohne ausländische Einflussnahme auskommt und auf Integration, Offenheit und kritisches Denken setzt. Durch seine klare Haltung gegen politisch-religiösen Extremismus sowie seine Zusammenarbeit mit jüdischen Einrichtungen wurde er zunehmend zur Zielscheibe radikaler Gruppen.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.