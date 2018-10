Nicht nur Weinkenner wissen: Am Abgang hängt alles. Die Aromen am Anfang, das Terroir in der Mitte mögen noch so betörend sein, vielschichtig, komplex. Ein flacher Abgang macht alles zunichte. Ein guter Abgang bleibt am Gaumen, wenn der Wein längst getrunken ist. Er hallt nach über sich selbst hinaus. Auf die Idee, Angela Merkel mit einem Spätburgunder zu vergleichen, kam noch niemand, und man sollte Parallelen nicht übertreiben. Kein noch so eleganter Abgang kann derbe Regierungshausmannskost veredeln. Was gestern sich aber zutrug, als Merkel ihren Verzicht auf eine erneute Kandidatur als CDU-Vorsitzende bekanntgab, war nichts Halbes und nichts Ganzes, war eine fade Angelegenheit, ein, wie es im Theater heißt, falscher Abgang: Der Schauspieler tut so, als verlasse er die Bühne, und bleibt nach allerlei Verrenkungen doch stehen.

Am Ende pathetisch Wenn eine Vortragende sich in einer zehnminütigen Rede achtmal verhaspelt oder verspricht, mit den Augen immer wieder nach dem Papier sucht und die Arme mehr zur Unterstützung des Gesagten einsetzt als sonst, kann es an mangelnder Vorbereitung, unglaubwürdigem Text oder hoher seelischer Anspannung liegen. Auf den Vortrag der Bundeskanzlerin am vergangenen Montag trifft vermutlich Letzteres zu. Sie las schon deutlich schlechtere Reden ab, von denen sie sich deutlich öfter löste und darob in Formulierungsnot geriet. Gestern war die Situation auf Pathos gestellt. Wenn von „letzter Legislaturperiode“ und der „letzten Amtszeit“ die Rede ist, von „tiefgreifenden Auswirkungen“ (auch an dieser Stelle versprach sie sich), von „Ehre“ und „Zäsur“, stellt Ergriffenheit sich ein. Gestern wurde Verbindliches verhandelt von einer Politikerin, deren Markenkern es ist, dass es nur Unverbindliches gebe. Flapsig formuliert: Mutti würde das Kind schon irgendwie schaukeln. Damit ist Schluss.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden. Abonnenten der Print-Ausgabe zahlen nur 1,90 € pro Monat.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.