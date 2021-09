Stolperfallen und Schwachpunkte des bevorstehenden Arbeitstages wurden in der Morgenlage identifiziert und in kurzer, präziser Diskussion bestmöglich entschärft. Drohte die Gefahr, dass die Chefin auf einem Termin suboptimal aussehen könnte, weil sie weder mit dem Thema noch mit den Teilnehmern oder mit dem Terrain warm werden würde, lautete die Aufgabe, wenigstens so viele Faktoren und Details in ihrem Interesse zu justieren wie möglich.